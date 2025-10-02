Destaques da manhã, por André Pires
A sessão asiática abalou o sentimento de mercado, com a publicação da Balança comercial japonesa a revelar uma queda...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
A sessão asiática abalou o sentimento de mercado, com a publicação da Balança comercial japonesa a revelar uma queda...
O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,00 milhões, dos quais mais de 325.000 são vítimas...
O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 5,00 milhões, dos quais mais de 325.000 são vítimas...
O mercado de ações dos EUA está muito forte desde a entrevista de Powell no domingo. O Nasdaq está a 5% do recore...
O mercado de ações dos EUA está muito forte desde a entrevista de Powell no domingo. O Nasdaq está a 5% do recore...
Os stocks de petróleo dos EUA diminuíram 4,98 milhões de barris na semana encerrada a 15 de maio de 2020, após uma queda...
Os stocks de petróleo dos EUA contrairam 4,98 milhões de barris na semana encerrada a 15 de maio de 2020, após uma queda de 0,745...
As bolsas de valores dos EUA abriram em alta As ações da Moderna (MRNA.US) caem à medida que o otimismo em torno...
As bolsas de valores dos EUA abriram em alta As ações da Moderna (MRNA.US) caem à medida que o otimismo em torno...
Global economy has been devastated by the coronavirus pandemic and there’s a consensus that a return to normal will require effective and widely...
A economia global foi devastada pela pandemia de coronavírus e parece ser consensual que o retorno ao normal só será possível...
O GBPUSD começou a sessão de hoje em queda após publicação de dados de inflação piores do que o esperado...
O GBPUSD começou a sessão de hoje em queda após publicação de dados de inflação piores do que o esperado...
Os temas em destaque no vídeo da análise desta semana: Petróleo sobe fortemente - por quanto mais tempo durará o impulso? O...
Índices europeus sem rumo definido DE30 negocia em torno dos 11.000 pts Centenas de aviões da Lufthansa (LHA.DE) permanecerão...
Índices europeus sem rumo definido DE30 negocia em torno dos 11.000 pts Centenas de aviões da Lufthansa (LHA.DE) permanecerão...
Os temas em destaque no vídeo da análise desta semana: Petróleo sobe fortemente - por quanto mais tempo durará o impulso? O...
O Índice Económico Semanal (WEI) serve de indicador diário ou semanal do estado da economia dos EUA com base nos dados disponíveis....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador