DE30: O impulso dos índices enfraquece
O impulso ascendente da sessão europeia desvaneceu-se, DE30 cai e tenta manter acima dos 11.000 pts ThyssenKrupp (TKA.DE)...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Podemos ver alguma fraqueza no JPY desencadeada pelo anúncio do Banco do Japão de uma reunião inesperada esta sexta-feira, 9:00 horas,...
Mercados reagem a esperanças de vacinas e estímulos da UE Powell discursa no Senado à tarde Retalhistas dos...
Depois das subidas de ontem, alimentadas por esperanças de uma vacina para a COVID-19, as bolsas europeias e os futuros de Wall Street dão...
Desde o início da sessão de hoje nos EUA, o índice Russell 2000, que segue os chamados "Small-caps" ou empresas com capitalização...
• Os ensaios da Moderna (MRNA.US) alimentou algum otimismo sobre uma potencial vacina contra o coronavírus. • Powell acredita...
O euro apreciou face ao dólar até aos US $ 1,09 nas negociações desta tarde de segunda-feira, já que a apetência...
O mercado de OURO começou a semana em alta e a bater novo recorde, quebrando acima do limite superior do padrão triangular. No...
O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 4,81 milhões, dos quais mais de 316 000 morreram e mais de 1,86...
A Moderna (MRNA.US) anunciou que a sua vacina experimental para o coronavírus tem mostrado sinais promissores nos primeiros testes. A empresa...
