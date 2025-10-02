Oportunidade - CAD-JPY
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 15 de Maio, sobre CAD-JPY.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
As vendas de retalho dos EUA caíram 16.4% em abril de 2020 em relação ao mês anterior, pior que as previsões de mercado...
Índices europeus recuperam das quedas de ontem DE30 tenta manter-se acima dos 10.500 pts Deutsche Boerse (DB1.DE) procura aquisições As...
O Departamento de Comércio anunciou que irá alterar as regras para os produtos estrangeiros a fim de restringir o acesso da Huawei...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par AUDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta (venda) no par com os seguintes...
O conjunto mensal de indicadores da China foi divulgado hoje. Os dados desmentem as expectativas de recuperação em forma de V na economia....
Índices europeus abrem de forma mista PIB da Alemanha diminuiu 1,9% y/y no primeiro trimestre de 2020 Vendas no retalho dos...
Os índices ocidentais estavam em queda ontem. No entanto, ao final do dia, tiveram uma impressionante recuperação em V e conseguiram,...
• Presidente Trump apoia um dólar forte • Pedidos semanais de desemprego nos EUA subiram mais do que o esperado •...
Os pioneiros estão melhor posicionados para o sucesso do que seus rivais tradicionais? Construtores tradicionais adotam veículos...
