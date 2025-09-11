Calendário econômico: Mercados aguardam inflação do IPC da Alemanha; Dia de Ação de Graças nos EUA
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices dos EUA encerraram a sessão de ontem em queda: o DJIA recuou 0,3%, o S&P 500 caiu quase 0,4% e o Nasdaq 100 perdeu 0,85%,...
As ações da empresa de cibersegurança CrowdStrike (CRWD.US) caem quase 7% hoje, apesar de um trimestre forte, devido à previsão...
Os futuros do café arábica disparam 4,6%, atingindo US$ 323, em meio a temores crescentes de uma escassez global de oferta (devido ao clima...
Mudança no Estoque de Gás Natural pela EIA (em bcf): -2 bcf (Previsão: -3 bcf, Anterior: -3 bcf) ___ O conteúdo...
O índice Nasdaq 100 perde 1% devido a quedas no setor de semicondutores; ações da Nvidia recuam mais de 3%, enquanto Dell cai mais...
EIA Estoques de Petróleo Bruto: -1.844M (Previsão -1M, Anterior 0.545M) EIA Estoques de Gasolina: 3.314M (Previsão -0.1M, Anterior...
A economia global não entrou em recessão, e os consumidores, nos últimos anos, não apenas na Polônia, mas também...
Índice de Preços PCE dos EUA YoY: 2,3% (Previsão: 2,3%, Anterior: 2,1%) Índice de Preços PCE dos EUA MoM: 0,2%...
O índice PMI de Chicago dos EUA ficou em 40,2, abaixo da expectativa de 45 e do valor anterior de 41,6. Os títulos...
Fatos: O par EUR/USD completou uma correção 1:1 em relação às quedas iniciadas em julho de 2023. A mudança...
Abertura do mercado americano ao vivo - 27/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Dados divulgados às 10h30 (horário de Brasília): Estados Unidos - Dados de PIB (3º trimestre): Índice de Preços...
J.P. Morgan melhora o sentimento em torno da Henkel AG Ações de tecnologia europeias sob pressão após resultados mistos...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) cortou hoje as taxas de juros em 50 pontos-base, reduzindo-as para 4,25%. A decisão estava de acordo...
O calendário macroeconômico de hoje traz diversos dados importantes, incluindo o relatório do PIB dos EUA para o terceiro trimestre...
Índices da região Ásia-Pacífico operam de forma mista. Os índices chineses registram ganhos entre 0,90% e 1,20%....
As atas da última reunião de novembro do Federal Reserve, em que o banco central dos EUA reduziu os juros em 25 pontos-base, acabam de ser...
O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou em uma ligação feita há poucos minutos que seria “totalmente prudente”...
O preço do petróleo WTI (OIL.WTI) caiu 0,8%, alcançando a faixa de 68,8 USD, após relatos de um possível acordo de cessar-fogo...
