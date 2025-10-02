BREAKING: Petróleo salta com anúncio da Saudi Aramco sobre limitar a produção
O ministro da Energia saudita disse que a Saudi Aramco, empresa estatal, reduzirá a produção em mais 1 milhão de barris por...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Ações europeias apagam ganhos após o lançamento da sessão DE30 recua abaixo de 10.000 pts BaFin...
Bolsas sobem no início da semana Atas do Riksbank e dados de produção italianos Discursos de membros do BCE e da Fed Quase...
O sentimento de mercado no início desta nova semana está, cautelosamente, positivo, podendo-se ver ligeiros ganhos nos índices europeus...
O DE30 alcançou o principal suporte intradiário. A área próxima aos 10.920 pts é marcada pelo limite inferior...
• NFP subiu para os 20,5 milhões • Tensões entre a China e os EUA diminuem • O preço da Uber...
• Corte para metade na remuneração por mineração ocorrerá na terça-feira • O preço do Bitcoin...
Os preços do petróleo tiveram fortes ganhos recentemente e ontem quase registaram novos máximos das últimas semanas. No entanto,...
A economia dos EUA perdeu um recorde de 20,5 milhões de empregos em abril; o maior declínio mensal desde o início destes registos...
