BREAKING: Tesla suspende produção em fábrica na China
De acordo com um relatório da Bloomberg, a Tesla suspendeu a produção na sua fábrica perto de Xangai, China. Esperava-se que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
De acordo com um relatório da Bloomberg, a Tesla suspendeu a produção na sua fábrica perto de Xangai, China. Esperava-se que...
Produção industrial na Alemanha e na França em colapso DE30 luta perto dos 10.700 pts HeidelbergCement...
Produção industrial na Alemanha e na França em colapso DE30 luta perto dos 10.700 pts HeidelbergCement...
O Norges Bank surpreendeu os investidores com o anúncio da taxa de juros hoje. O banco esperava manter a taxa principal inalterada em 0,25%, mas...
O Norges Bank surpreendeu os investidores com o anúncio da taxa de juros hoje. O banco esperava manter a taxa principal inalterada em 0,25%, mas...
Banco de Inglaterra espera que economia do Reino Unido encolha 14% em 2020 Novos pedidos de subsídio de desemprego iniciais...
Banco de Inglaterra espera que economia do Reino Unido encolha 14% em 2020 Novos pedidos de subsídio de desemprego iniciais...
A sessão americana de ontem terminou de forma mista, com ganhos e perdas ligeiras, em resultado das tensões sino-americanas e da quedas no...
A sessão americana de ontem terminou de forma mista, com ganhos e perdas ligeiras, em resultado das tensões sino-americanas e da quedas no...
Assista agora à oportunidade de hoje, 6 de Maio, sobre USD-CHF.
Assista agora à oportunidade de hoje, 6 de Maio, sobre USD-CHF.
O foco do mercado desta tarde está nas moedas emergente BRL, TRY, ZAR e MXN, todos a cairem 1% em relação ao dólar. Ao ritmo...
O foco do mercado desta tarde está nas moedas emergente BRL, TRY, ZAR e MXN, todos a cairem 1% em relação ao dólar. Ao ritmo...
Fundamentos da situação atual Depois de um mês de março doloroso, o preço do petróleo continuou em queda livre...
Fundamentos da situação atual Depois de um mês de março doloroso, o preço do petróleo continuou em queda livre...
O Nordea emitiu uma recomendação para o par AUDNZD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
O Nordea emitiu uma recomendação para o par AUDNZD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
As empresas privadas nos EUA despediram 20 236 mil trabalhadores em abril de 2020. Os analistas esperavam uma perda de 20 milhões. No mês...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador