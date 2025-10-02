BREAKING: 20 milhões de demissões nos EUA, segundo o ADP
As empresas privadas nos EUA despediram 20 milhões e 236 mil funcionários em abril de 2020. Os analistas esperavam uma perda de 20 milhões....
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Bolsas de valor europeias sem tendência clara DE30 faz testa dos 10.750 pts BMW (BMW.DE) regista queda de 20,7% nas entregas...
O EURUSD desceu abaixo de 1,08 hoje, em resposta à publicação das mais recentes projeções da Comissão Europeia....
O Índice Económico Semanal (WEI) fornece um sinal do estado da economia dos EUA com base nos dados disponíveis numa frequência...
Relatório de emprego da ADP em destaque PMIs de serviços finais da Europa General Motors (GM.US) entre os que publicam...
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem em alta, dando continuidade ao sentimento de mercado otimista desta semana. Hoje, a sessão...
Assista à análise desta semana, elaborada pela Equipa de Análise da XTB, com foco nas tensões entre os EUA e a China.
• Ações globais negociam em alta com a esperança de reabertura das economias • Recuperação do preço...
• O número total de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 3,67 milhões, dos quais mais de 253 000 são vítimas...
O índice PMI Não-industrial do ISM, nos Estados Unidos, caiu de 52,5 em março para 41,8 em abril de 2020, acima das expectativas do...
