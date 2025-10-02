BREAKING: DAX afunda com aumento das tensões EUA-China
O DAX abriu com uma gap em baixa significativo, ao fim de um fim-de-semana prolongado (o mercado de ações alemão esteve fechado sexta-feira)....
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O relatório de novos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA foi divulgado às 13:30 BST. A leitura mais uma vez mostrou um valor...
O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas na reunião de hoje, como era esperado. O mercado praticamente não reagiu. O...
As ações europeias abrem a sessão em alta, mas apagam os ganhos pouco depois DE30 recuou para os 11.000 pts depois...
EURUSD está a negociar lateralmente. Os investidores aguardam o principal evento de hoje - a decisão de taxa de juro do BCE,...
O Ouro está entre os grandes vencedores da crise, uma vez que os bancos centrais aumentaram os seus balanços significativamente. Esta...
Países europeus publicam PIB do primeiro trimestre Novos pedidos de subsídio de desemprego previstos subir em 3,5 milhões...
As notícias relacionadas a potenciais tratamentos para o COVID-19, as perspectivas de levantamento gradual das restrições de contenção...
Na conferência de imprensa que se seguiu à decisão do FOMC de manter as taxas de juro inalteradas, o presidente do FED, Jerome...
O FOMC manteve as taxas de juros inalteradas e diz que vai abstever-se de introduzir qualquer outro tipo de medidas novas durante a reunião...
