BREAKING: FOMC mantém taxas inalteradas e atenções voltam-se para a conferência de imprensa
O FOMC manteve as taxas de juros inalteradas e diz que vai abstever-se de introduzir qualquer outro tipo de medidas novas durante a reunião...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
O FOMC manteve as taxas de juros inalteradas e diz que vai abstever-se de introduzir qualquer outro tipo de medidas novas durante a reunião...
• O medicamento Remdesivir de Gilead (GILD.US) mostra melhorais no tratamento contra a COVID-19 • Foco dos investidores voltado para...
• O medicamento Remdesivir de Gilead (GILD.US) mostra melhorais no tratamento contra a COVID-19 • Foco dos investidores voltado para...
Gold Excesso de oferta significativo no mercado de ouro ainda é esperado este ano O aumento da procura para investimento está...
Gold Excesso de oferta significativo no mercado de ouro ainda é esperado este ano O aumento da procura para investimento está...
O DAX alemão deu um salto na tarde de quarta-feira e negoceia no nível mais alto das últimas sete semanas, em antecipação das...
O DAX alemão deu um salto na tarde de quarta-feira e negoceia no nível mais alto das últimas sete semanas, em antecipação das...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2020 foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os dados mostraram que...
O tão esperado relatório do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2020 foi divulgado hoje às 13:30 BST. Os dados mostraram que...
Assista agora à oportunidade de hoje, 29 de Abril, sobre USD-CAD.
Assista agora à oportunidade de hoje, 29 de Abril, sobre USD-CAD.
GBPUSD está em queda hoje. No entanto, observando o intervalo M30, é possível ver que o par alcançou a zona de suporte principal....
GBPUSD está em queda hoje. No entanto, observando o intervalo M30, é possível ver que o par alcançou a zona de suporte principal....
Índices europeus registam pequenos ganhos esta quarta-feira DE30 testa zona de resistência dos 10.800-10.900 pts Volkswagen...
Índices europeus registam pequenos ganhos esta quarta-feira DE30 testa zona de resistência dos 10.800-10.900 pts Volkswagen...
FOMC to announce rate decision in the evening US GDP report for Q1 expected to show contraction Facebook, Microsoft, Tesla and Boeing...
FOMC anuncia decisão de taxa de juro no final do dia Relatório do PIB dos EUA do primeiro trimestre deve mostrar contração Facebook,...
A FED de Nova York publicou seu Índice Económico Semanal, que atualmente é de -11,59%, escalonado para um crescimento de quatro quartos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador