Índice Económico Semanal da FED de NY (WEI) - PIB continua em queda
A FED de Nova York publicou seu Índice Económico Semanal, que atualmente é de -11,59%, escalonado para um crescimento de quatro quartos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
A FED de Nova York publicou seu Índice Económico Semanal, que atualmente é de -11,59%, escalonado para um crescimento de quatro quartos...
Ontem, os índices ocidentais estiveram com alta volatilidade mas, ainda assim, a sessão americana fechou em baixa, com algumas empresas a...
• US stocks continuing recent gains • Ohio and Illinois plan to reopen • Top 5 US companies will publish quarterly results this...
• O número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 3,08 milhões, dos quais mais de 212 600 são vítimas...
O Índice de Confiança do Consumidor caiu de 118,8 em março (revisto em 120) para 86,9 em abril; o Índice de Situação...
Assista agora à oportunidade de hoje, 28 de Abril, sobre USD-JPY.
Dois grandes bancos centrais anunciarão decisões monetárias esta semana: Fed e BCE. Embora o mercado não espere mudanças...
Assista agora à análise desta semana sobre a situação atual nos mercados, preparada pela Equipa de Análise da XTB.
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par CHFJPY. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes níveis: Entrada: 109.99 Target:...
Bolsas europeias negociam em alta DE30 testa máximos de 17 e 20 de abril Grandes movimentos nas ações...
A apetência ao risco regressa aos mercados financeiros globais. Os índices sobem na Europa, be como os futuros dos índices dos Estados...
