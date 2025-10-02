BREAKING: otimismo pressiona o USD e EURUSD em máximos da semana
A apetência ao risco regressa aos mercados financeiros globais. Os índices sobem na Europa, be como os futuros dos índices dos Estados...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Estima-se que a confiança do consumidor da CB caia para 88 pts Riksbank deve manter taxa hoje Publigação...
Depois de uma sessão volátil, os índices ocidentais fecharam a sessão de ontem em alta, animados por eventos ocorridos durante...
• Os mercados de ações dos EUA abriram em alta • A General Motors (GM.US) não irá pagar dividendos •...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par USDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta no par...
O número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou os 3,06 milhões, dos quais mais de 207 000 pessoas morreram e mais de 883...
Depois de uma subida durante a madrugada de hoje, o DE30 parou na geometria local 1:1 (10630 pts). O índice alemão está preso num...
Assista agora à oportunidade de hoje, 27 de Abril, no Ouro (GOLD).
Ações europeias abrem em alta, mas rapidamente interrompem subida DE30 quebra 10.600 pts, mas não se mantém...
