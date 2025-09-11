Petróleo WTI cai após possível acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah 🚨
O preço do petróleo WTI (OIL.WTI) caiu 0,8%, alcançando a faixa de 68,8 USD, após relatos de um possível acordo de cessar-fogo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações do Wells Fargo (WFC.US) estão subindo mais de 1% hoje, atingindo novas máximas históricas, após...
Analistas da Guggenheim revisaram sua perspectiva sobre a Capri Holdings, elevando a recomendação das ações da empresa de "neutra"...
Às 12h00 (horário de Brasília), foram divulgados os seguintes indicadores econômicos dos Estados Unidos: Vendas de...
A ata da reunião do FOMC de novembro, programada para ser divulgada hoje às 16h BRT, fornecerá um contexto importante para a recente...
Nasdaq 100 ganha antes da ata do FOMC Empresas anti-obesidade em foco Atualizações sobre tarifas pressionam empresas automotivas Zoom...
Abertura do mercado americano ao vivo - 26/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros registram perdas após uma sessão em que os US30 e US2000 atingiram novos máximos históricos, impulsionados pela...
Os preços do zinco subiram quase 2,5% hoje, apagando todas as perdas de novembro e atingindo os níveis mais altos desde meados de outubro....
Petróleo O petróleo reagiu com quedas à possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, o que reduziria os riscos...
O índice DE40 perde quase 0,3% em meio a uma onda de quedas nas ações do setor automotivo alemão; as ações...
Sentimento mais fraco nos índices; Wall Street em leve queda, Europa um pouco mais afetada após uma sessão majoritariamente fraca...
A sessão de ontem em Wall Street foi dominada pelos compradores; o DJIA e o Russell 2000 subiram cerca de 1% e 1,5%, respectivamente, enquanto...
Os futuros do WTI recuaram mais de 3%, fechando em US$ 68,75 por barril, impulsionados por relatos de que Israel e Hezbollah podem estar próximos...
O índice Russell 2000, que representa as pequenas capitalizações do mercado norte-americano, atingiu hoje um novo máximo histórico...
Confira nossa visão semanal dos mercados financeiros! O euro enfrenta forte pressão devido a recentes dados econômicos. O PMI da...
Wall Street com alta na segunda-feira As ações da Rocket Lab subiram após uma conquista histórica de lançar dois...
Commerzbank em zona de suporte importante após anúncio de aquisição Berenberg eleva preço-alvo para Siemens Energy DAX...
O início de uma nova semana de negociações no mercado de câmbio interrompe a onda de alta que impulsionou o dólar americano...
Dados atualizados do IFO da Alemanha: 6:00 - Alemanha, sentimento empresarial para novembro: Atual: 85,7. Previsão: 86. Anterior: 86,5. 6:00...
