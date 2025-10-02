DE30: Deutsche Bank surpreende com resultados do primeiro trimestre e ações sobem
Ações europeias abrem em alta, mas rapidamente interrompem subida DE30 quebra 10.600 pts, mas não se mantém...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
A pressão de venda voltou ao mercado de petróleo no início desta nova semana. OIL.WTI cai mais de 9% depois de testar os US $...
Itália planeia diminuir restrições, Espanha e Reino Unido ponderam decisões semelhantes Relatório...
Apesar do Banco do Japão ter mantido inalteradas as taxas de juro, em contrapartida, anunciou compras ilimitadas de títulos do governo. O...
O número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou 2,75 milhões, dos quais mais de 193.000 morreram e mais de 762.000 recuperaram. Os...
Hoje, o real caiu 3,6% em relação ao dólar. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou sua demissão após...
• As bolsas de valores dos EUA abriram em alta • Pacote de estímulo adicional foi aprovado pela Câmara dos Deputados • American...
Assista agora à oportunidade de hoje, 24 de Abril, sobre o Café.
Pode observar-se uma recuperação no par EURUSD. No entanto, o par atingiu o principal nível de resistência – área...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta no par...
• Bitcoin em novos máximos mensais • Etherum acima do nível de resistência principal • Starbucks e McDonald's...
