Oportunidade - EUR-JPY
Assista agora à oportunidade de hoje, 23 de Abril, sobre EUR-JPY.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Assista agora à oportunidade de hoje, 23 de Abril, sobre EUR-JPY.
O número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou 2,65 milhões, dos quais mais de 185.000 morreram e mais de 727.800 se recuperaram. Os...
O número de casos confirmados de coronavírus ultrapassou 2,65 milhões, dos quais mais de 185.000 morreram e mais de 727.800 se recuperaram. Os...
Hoje, o índice US100 está a ter um movimento lateral local. Observando tecnicamente o intervalo temporal H1, há dois níveis...
Hoje, o índice US100 está a ter um movimento lateral local. Observando tecnicamente o intervalo temporal H1, há dois níveis...
Como os investidores terão constatado, não bastando as péssimas leituras de PMI da Europa continental, os dados do PMI do Reino Unido...
Como os investidores terão constatado, não bastando as péssimas leituras de PMI da Europa continental, os dados do PMI do Reino Unido...
PMIs Flash da Europa e EUA serão lançados hoje Dados de pedidos de subsídio de desemprego devem mostrar outro aumento...
PMIs Flash da Europa e EUA serão lançados hoje Dados de pedidos de subsídio de desemprego devem mostrar outro aumento...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem em alta, graças a uma melhoria do sentimento de mercado resultante de dados de...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem em alta, graças a uma melhoria do sentimento de mercado resultante de dados de...
Os dados preliminares de PMIs da França e da Alemanha foram lançados às 8h15 e 8h30, respectivamente. As leituras ecoaram o que vimos...
Os dados preliminares de PMIs da França e da Alemanha foram lançados às 8h15 e 8h30, respectivamente. As leituras ecoaram o que vimos...
Olhando para o gráfico EURUSD, pode-se ver que o par está a ter um movimento lateral local entre 1,0815 e 1,09. Uma quebra abaixo do suporte...
Olhando para o gráfico EURUSD, pode-se ver que o par está a ter um movimento lateral local entre 1,0815 e 1,09. Uma quebra abaixo do suporte...
• Ações americanas a tentarem recuperar das perdas da última sessão • Os preços do crude sobem • Netflix (NFLX.US) apresenta...
• Ações americanas a tentarem recuperar das perdas da última sessão • Os preços do crude sobem • Netflix (NFLX.US) apresenta...
Ações europeias tentam recuperar dos declínios de ontem DE30 testa os 10.400 pts graças à recuperação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador