DE30 recupera e testa os 10.400 pts
Ações europeias tentam recuperar dos declínios de ontem DE30 testa os 10.400 pts graças à recuperação...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Podemos observar uma venda dinâmica nas bolsas de valores em março. Os índices dos EUA caíram 40% em relação aos...
O número de casos confirmados de coroanavírus ultrapassou os 2,5 milhões, dos quais mais de 178 551 morreram e mais de 701 500 se...
O Banco Central da República da Turquia anunciou a decisão da taxa de juros às 12h. Esperava-se que o Banco reduzisse as taxas de...
Assista agora à oportunidade de hoje, 22 de Abril, sobre o DE30.
Estamos a observar uma situação extraordinária no mercado de petróleo desde o início desta semana, principalmente...
O sentimento de risco diminui nos mercados globais BCE deve ponderar mudanças na política de garantias hoje AT&T...
O WTI caiu 45% durante a sessão de hoje. O USO foi interrompido, o que pode causar mais quedas no contrato e nas bolsas de junho.Oil WTI prices...
Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem com grandes quedas. O S&P 500 caiu 3,07%, o Dow Jones caiu 2,67% e o Nasdaq caiu...
Assista agora à oportunidade de hoje, 21 de Abril, sobre a Bitcoin.
