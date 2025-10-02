Coronavírus: actualização de mercado
O número de casos confirmados de contágio ultrapassa os 2,4 milhões, dos quais mais de 165 700 são vítimas mortais...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O número de casos confirmados de contágio ultrapassa os 2,4 milhões, dos quais mais de 165 700 são vítimas mortais...
Parece não ter fim pressões de venda no mercado de petróleo. O WTI (OIL.WTI) cai mais de 8% e testa os $ 23. O preço é...
sentimento misto no início de uma nova semana Trump insinua novo pacote de estímulos IBM (IBM.US) publica resultados...
Depois de uma sessão asiática sem tendência clara, a sessão europeia inicia a semana com o mesmo sentimento de mercado, com...
O número de casos confirmados aumentou para quase 2,20 milhões, dos quais mais de 147.500 morreram e mais de 557.500 recuperaram. Os EUA...
• Presidente Trump anunciou plano de levantamento de restrições • As ações da Gilead subiram 10% nas esperanças...
• Criptos principais saltaram dos mínimos semanais • Ethereum testa grande resistência • A Grayscale controla quase...
A Gilead Science (GILD.US), uma empresa de biotecnologia dos EUA, sobe mais de 10% no início da sessão de Wall Street, com base em informações...
