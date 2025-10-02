BREAKING: Ações da Gilead graças ao seu potencial tratamento ao COVID19
A Gilead Science (GILD.US), uma empresa de biotecnologia dos EUA, sobe mais de 10% no início da sessão de Wall Street, com base em informações...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Um movimento de correção pode ser observado no mercado de ouro hoje. O preço deste metal precioso está a recuar de altas...
Ações saltam com"resultados promissores" do medicamento da Gilead DE30 acima de 10.600 pts, mas rally interrompe...
Mercados sobem com relatório sobre medicamento contra coronavírus Leitura final do IPC da Europa em março Procter...
Depois dos ganhos moderados de ontem, hoje a sessão europeia abre com um gap positivo significativo. O otimismo de mercado está a ser suportado...
A partir de hoje, o Federal Reserve Bank de Nova York começará a publicar regularmente o seu Índice Económico Semanal (WEI)...
Assista agora à oportunidade de hoje, 16 de Abril, sobre EUR-USD.
O preço do petróleo WTI ainda está num nível muito baixo, perto de US $ 20 por barril, o que está associado ao aumento...
O número de casos confirmados de coronavírus aumentou para quase 2,1 milhões, dos quais mais de 135.000 pessoas morreram e mais de...
