Coronavirus: atualização de mercado
O número de casos confirmados de coronavírus aumentou para quase 2,1 milhões, dos quais mais de 135.000 pessoas morreram e mais de...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O número de casos confirmados de coronavírus aumentou para quase 2,1 milhões, dos quais mais de 135.000 pessoas morreram e mais de...
Bancos lançam relatório de resultados em Wall Street Lucros mais baixos que no ano passado, na maioria dos casos Aumento...
Os novos pedidos de subsídio de desemprego chegaram a 5245k contra as 5500k esperadas. Na semana passada, os novos pedidos foram de 6606k. O último...
Os dados de desemprego nos EUA devem ser divulgados às 13:30 BST. A leitura deve mostrar outro aumento maciço de 5,5 milhões, colocando...
Ações europeias sobem esta quinta-feira DE30 lateraliza abaixo dos 10.400 pts Governo alemão...
Hoje, o mercado de petróleo está a lateralizar. O preço da mercadoria fica abaixo da área de suporte principal em US $ 21 e...
Espera-se aumento de desemprego em 4,6 milhões NY Fed divulga novo índice semanal BlackRock e Morgan Stanley entre...
Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa, após um conjunto de dados económicos preocupantes, nomeadamente...
De acordo com o EIA os inventários de petróleo nos EUA aumentaram 19,2 milhões de barris na semana que terminou em 10 de Abril....
Os dados de vendas a retalho dos EUA para março foram divulgados às 13h30 BST. A leitura mostrou uma queda de 8,7% MoM (exp. -8% MoM)....
