Alerta técnico: OIL WTI
O preço do petróleo recuou na zona de resistência dos US $ 28 (mensionada em análises anteriores). De acordo com a metodologia...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
O preço do petróleo recuou na zona de resistência dos US $ 28 (mensionada em análises anteriores). De acordo com a metodologia...
Petróleo (OIL) OPEP + concordou em reduzir a produção em 9,7 mbpd, o maior corte coordenado da história Dizem que os...
Petróleo (OIL) OPEP + concordou em reduzir a produção em 9,7 mbpd, o maior corte coordenado da história Dizem que os...
Os casos globais de coronavírus aumentaram hoje para 2 milhões, com mais de 456.500 recuperações. O número de pessoas...
Os casos globais de coronavírus aumentaram hoje para 2 milhões, com mais de 456.500 recuperações. O número de pessoas...
O JPMorgan (JPM.US) foi o primeiro grande banco dos EUA a publicar os resultados do primeiro trimestre de 2020. O Banco registou EPS de US $ 0,78 contra...
O JPMorgan (JPM.US) foi o primeiro grande banco dos EUA a publicar os resultados do primeiro trimestre de 2020. O Banco registou EPS de US $ 0,78 contra...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par AUDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par AUDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
O Deutsche Boerse está com dificuldades técnicas e as negociações no DAX foram interrompidas. Por sua vez, a negociação...
O Deutsche Boerse está com dificuldades técnicas e as negociações no DAX foram interrompidas. Por sua vez, a negociação...
Mercados voltam à normalidade depois das férias de Páscoa Começa a temporada de divulgação...
Os investidores europeus regressam da Páscoa com humor otimista, levando as ações a subirem esta terça-feira. A melhoria nos...
Depois da pausa para um Tríduo Pascal e segunda-feira de pascoela, os mercados do Velho Continente voltam a negociar, embora de forma tímida. Os...
Assista agora à oportunidade desta segunda-feira, 13 de Abril, sobre AUD-USD.
BREAKING : OPEP pondera criar um acordo de 2 anos De acordo com a Energy Intel Amena Bakr, os membros da OPEP estão a discutir um potencial acordo...
As primeiras notícias da videoconferência da OPEP + sobre um novo acordo de corte de produção apontam para uma solução...
A Earning Season do primeiro trimestre de 2020 em Wall Street começa na próxima semana Grandes bancos e companhias aéreas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador