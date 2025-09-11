Calendário Econômico: Dados do IFO da Alemanha em Foco
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Estamos iniciando uma nova semana de negociações nos mercados financeiros internacionais. A sessão asiática trouxe ganhos...
As ações da Copart registram alta de 9% hoje após um relatório de resultados robusto, com receitas aumentando quase 12,5% em...
O ouro está experimentando um aumento espetacular esta semana, recuperando quase 6%, com ganhos de quase 1,5% somente hoje. Esse aumento nos preços...
A Unilever afirma que irá "enxugar" um negócio, mas não desmembrará seu setor de alimentos. Essa decisão foi...
Os índices de Wall Street registram ganhos na faixa de 0,1% a 0,4% após a abertura do mercado nos EUA. Dados preliminares do PMI para...
Sentimento do consumidor dos EUA de acordo com a Universidade de Michigan (Final): 71,8 (Previsão 73,9, Anterior 73,0) Expectativas da Universidade...
Fatos: O par GBPJPY recuperou-se do suporte-chave em 193,50. O par está operando dentro de uma tendência de alta de longo prazo. Opinião: O...
O Flash do PMI Composto S&P dos EUA (Novembro) registrou 55,3 (acima da previsão de 54,3 e do valor anterior de 54,1). Flash do PMI de...
Abertura do mercado americano ao vivo - 22/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O mercado de ações chinês permanece com volatilidade constante. Após uma série de altos alternados e receios desencadeados...
O DAX alemão ganhou 0,57%, com as utilities liderando (+1,30%). A Porsche AG apresenta uma oportunidade de compra, de acordo com o Citigroup,...
Os preços do ouro dispararam para $2.694 hoje, marcando o maior ganho semanal desde outubro de 2023, com um aumento notável de 4,9%, impulsionado...
Dados de PMI para novembro (horários em GMT-3): 05:30 - Alemanha PMI Composto HCOB Alemanha: atual 47,3; anterior 48,6 PMI de Manufatura...
04:00 GMT - PIB da Alemanha (3º Trimestre) Trimestral (QoQ): atual 0,1%; previsão 0,2%; anterior 0,2% Anual (YoY): atual -0,3%; previsão...
04:00 - Vendas no Varejo do Reino Unido (Outubro) Mensal (MoM): atual -0,7%; previsão -0,3%; anterior 0,1% Anual (YoY): atual 2,4%;...
Os mercados estão focados em uma sexta-feira cheia de divulgações econômicas, com os PMIs preliminares da Europa e dos EUA trazendo...
O núcleo do CPI do Japão subiu 2,3% em relação ao ano anterior em outubro, ligeiramente acima das expectativas, mas marcando...
A Snowflake reportou receitas recordes, mantendo um crescimento contínuo de vendas ano a ano e trimestre a trimestre desde o 4T de 2020. Além...
Quinta-feira mista no mercado de ações dos EUA Nvidia cai 2% após perspectivas moderadas para o 4º trimestre Snowflake...
