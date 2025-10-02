Coronavírus: atualização de mercado
Os casos globais de coronavírus ultrapassaram 1,5 milhões, com mais de 332.000 recuperações. O número de pessoas confirmadas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Os casos globais de coronavírus ultrapassaram 1,5 milhões, com mais de 332.000 recuperações. O número de pessoas confirmadas...
O movimento ascendente no índice US100 foi interrompido hoje nas proximidades dos máximos a partir de 7 de março (8285 pts)....
Neste webinar, fazemos a análise semanal à situação atual nos mercados: Com a curva de novos casos de contágio...
A ações na Europa voltam a testar os máximos recentes DE30 não conseguiu quebrar em alta Airbus (AIR.DE) reduza...
Assista agora à oportunidade de hoje, 9 de Abril, sobre US30.
O petróleo está em destaque esta semana, com duas grandes reuniões agendadas, hoje a da OPEP+ e amanhã a dos ministros...
Produtores da OPEP+ em videoconferência Eurogrupo retoma negociações de financiamento pandémico Desemprego...
A videoconferência da OPEP+ será o foco das atenções dos investidores esta quinta-feira. Não seria de admirar se um corte...
Assista agora à oportunidade de hoje, 8 de Abril, sobre USD-CAD.
• Ações dos EUA abrem em alta • TESLA (TSLA.US) corta salários • O Pinterest (PINS.US) subiu 14% Hoje,...
O otimismo em relação à desaceleração nos casos de coronavírus desapareceu após os últimos relatórios...
Os stocks de petróleo nos EUA aumentaram mais do que as expectativas de mercado. Os dados são referentes à semana passada e ilustram...
Os preços do petróleo recuperaram de níveis extremamente deprimidos depois do presidente Trump ter alimentado as esperanças...
Hoje, os índices dos EUA lateralizam. Olhando para o gráfico US500, pode-se ver uma formação de cabeça e ombros que...
Ações recuam com casos de Covid-19 sobem e o Eurogrupo não chega a acordo DE30 com suporte na retração...
Petróleo (Oil) Investidores aguardam a reunião da OPEP+ (quinta-feira). erão discutidos cortes de produção Donald...
Atas do FOMC a serem divulgados hoje O Eurogrupo ainda não conseguiu consenso no financiamento do combate à pandemia Não...
Ontem, os índices ocidentais chegaram a subir mais de 3%, antes de corrigirem fortemente. Tecnicamente, é notório que, tanto o Dax...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador