Alerta técnico: US30
Os índices dos EUA começaram a sessão de hoje em alta. Mas logo após o lançamento, pode-se ver que os vendedores ganhavam vantagem....
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
• Sinais de desaceleração da disseminação mundial do coronavírus • Índices dos EUA sobem na abertura •...
Assista agora à oportunidade de hoje, 7 de Abril, sobre DAX.
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes níveis: Entrada:...
Os casos globais de coronavírus aumentaram para 1.358.950 milhões hoje, com mais de 293.000 recuperações. O número de...
A disseminação mais lenta do coronavírus nos últimos dias, bem como as esperanças de que um acordo de corte da...
Mercado de ações global continua em alta DE30 atinge alta de 4 semanas, tenta manter-se acima dos mínimos de 2018 Fresenius...
Com o abrandamento da taxa de contágio por Covid-19 durante o fim-de-semana, os mercados reagiram em alta ontem, na esperança de...
Ministros das Finanças da zona do euro discutem financiamento para pandemia Os dados da API esperam mostrar outro aumento nos stocks...
• As ações americanas sobem na abertura • A taxa de contágio e as mortes pelo coronavirus descem •...
Assista agora à oportunidade de hoje, 6 de Abril, sobre o S&P500.
O DE30 está a lateralizar desde 25 de março. O preço saltou no limite inferior da faixa de consolidação no final da...
Hoje, o peso mexicano atingiu um novo mínimo recorde de US $ 25,77, devido a preocupações com o impacto dos preços do petróleo...
Os casos globais de coronavírus aumentaram para 1.278.754 milhões hoje, com mais de 271.000 recuperações. O número de...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par EURCHF. O Grupo recomenda tomar uma posição pendente...
Ações sobem no início de uma nova semana DE30 testa os 9.900 pts, mas não consegue cruzar O Munich Re...
Neste resumo, apresentamos o que se sabe sobre a próxima reunião da OPEP +. Também faremos um breve comentário sobre onde...
Reunião da OPEP + adiada Encomendas a fábricas alemãs caíram menos do que o esperado em fevereiro O humor...
