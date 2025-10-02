BREAKING: Reunião da OPEP é adiada e o Petróleo cai
O petróleo inicia a semana com uma forte queda. Brent e o WTI caíram cerca de 8% na abertura da sessão em resultado do adiamento da...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os investidores vieram de fim-de-semana com vontade de investir e o sentimento de mercado melhorou significativamente. Os índices europeus iniciam...
Assista agora à oportunidade de hoje, 3 de Abril, sobre EUR-USD.
Os casos globais de coronavírus ultrapassaram 1 milhão hoje, com mais de 222.000 recuperações. O número de pessoas...
Os dados de empregos dos EUA em março foram divulgados às 13h30. O relatório NFP mostrou uma queda de 701 mil no emprego (exp....
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas CADJPY. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os...
As ações europeias começam as negociações de sexta-feira em baixa DE30 luta para se afastar dos 9.500...
Preve-se que o relatório NFP mostre a primeira queda desde 2010 ISM não-industrial de março PMIs revistos...
Ontem, a divulgação de informações sobre pedidos de subsídio de desemprego nos EUA gerou muita volatilidade nos mercados....
Os preços do petróleo subiram esta manhã de sexta-feira, com o WTI a testar os US $ 25. A subida foi desencadeada pela informação...
• Pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA atingem um máximo histórico • Os mercados americanos abriram...
O índice alemão DE30 retorna ao movimento lateral depois de ganhar impulso nos mínimos de ontem. Olhando para o período H1,...
O Citi emitiu uma recomendação para o par AUDNZD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Os preços do petróleo estão a subir, à medida que a especulação sobre um acordo de três partes...
Assista agora à oportunidade de hoje, 2 de Abril, sobre USD-CAD, relacionado com o preço do petróleo:
Os casos globais de coronavírus ultrapassaram os 950.430, com mais de 202.000 recuperações. O número de pessoas confirmadas...
Coronavirus panic still remains the main topic on the financial markets. Equities, FX pairs and commodities remain volatile offering plenty opportunities....
Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram mais uma vez nos Estados Unidos, destacando o impacto negativo das medidas de contenção...
Mercado de ações da Europa sobe ligeiramente DE30 recupera de um mergulho noturno Os volumes negociados no Deutsche Boerse (DB1.DE)...
