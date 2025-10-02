BREAKING: Banco do Canadá corta taxa de juros em 50pts base
O Banco do Canadá decidiu fazer um corte na taxa de 50 pontos base de emergência. A taxa principal foi reduzida de 0,75% para 0,25%. A medida...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O JPMorgan emitiu uma recomendação para o par AUDUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta (venda) no par com...
• As principais criptomoedas estão em consolidação após tentativas malsucedidas de romper os principais níveis...
As ações europeias apagam alguns dos ganhos recentes DE30 continua sem conseguir cruzar a resistência nos 10.000 pts A...
Boris Johnson confirmou via Twitter que o seu teste para coronavírus deu positivo e que está em auto-isolamento. O Secretário...
Câmara dos EUA discute projeto-lei económico no início da tarde Dados revistos da opinião do consumidor, para...
O otimismo em torno do programa de estímulos americano voltou a animar os mercados ontem, com os índices de Wall Street a subir significativamente,...
O dólar americano está em queda pelo terceiro dia consecutivo após a ação coordenada da Fed e de outros bancos...
• Dados de desemprego nos EUA em níveis recordes • Índice do dólar cai pelo terceiro dia, índices dos EUA abriram...
A pandemia de coronavírus limita a atividade económica em todo o mundo Governos incentivam os cidadãos a ficar em casa Alguns...
Assista agora à oportunidade de hoje, 26 de Março, sobre AUD-JPY:
Os tão aguardados dados de desemprego nos EUA acabam de ser divulgados. O relatório mostrou um aumento das declarações de desemprego...
Os casos globais de coronavírus excederam 486.800, com mais de 117.500 recuperações. O número de vítimas mortais confirmadas...
Ações europeias caiem após alta de dois dias DE30 luta com resistência nos 9.700 pts Volkswagen (VOW3.DE)...
O USDCHF está numa tendência ascendente desde 9 de março. Olhando para o par de um ponto de vista técnico, é possível...
Desemprego nos EUA deve aumentar BoE e CNB anunciam decisões sobre taxas Powell discursa às 11:05 GMT OS...
Depois de uma sessão volátil, os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem sem uma tendência clara. AODow Jones ganhou...
Ouro: A decisão das autoridades sul-africanas de fechar a economia, incluindo todas as minas de metal, leva à redução...
