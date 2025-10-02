Oportunidade - S&P500
Assista agora à oportunidade de hoje, 25 de Março, sobre o S&P500.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
• O número de casos de infeções nos EUA continua a aumentar • Os EUA podem tornar-se num novo epicentro do coronavírus,...
Os casos globais de coronavírus excederam 434.500, com mais de 111.800 recuperações. O número de pessoas confirmadas como...
As ações europeias continuam ganhos de ontem DE30 quebrou acima dos 10.000 pts, mas está a recuar O Citi reduziu...
As ações européias abriram em alta esta quarta-feira. O DAX alemão (DE30) quebrou acima dos 10.000 pontos esta manhã...
Apetência ao risco aumenta com republicanos e democratas a concordarem quanto ao pacote de estímulo IPC do Reino Unido...
O líder maioritário do Senado, McConnell, anunciou durante a noite foi alcançado um acordo entre os dois partidos dos EUA, que deverá...
• Os investidores continuam focados nos esforços de estímulo fiscal e ação recente do FOMC • Sentimento positivo...
Coronavirus panic and responses from central banks and governments led to abnormal movements in the financial markets. Let's take a look at the current...
Assista aos webinares mais recentes sobre as quedas no mercado do Ouro, o desastre no mercado do Petróleo e o impacto do Coronavírus na economia....
Os casos globais de coronavírus excederam os 392.000, com mais de 103.000 recuperações. O número de pessoas confirmadas como...
O USDCHF está numa tendência ascendente desde 9 de março. Do ponto de vista técnico, é possível ver um movimento...
Os mercados europeus disparam e os futuros do S&P 500 futures atingem o limte superior do range DE30 quebra o limite superior da estrutura...
PMIs Flash da Europa e dos Estados Unidos Senado dos EUA ainda negocia pacote de alívio para coronavírus Os dados macro...
Os sucessivos estímulos monetários de bancos centrais não tiveram grande sucesso em mudar o sentimento de mercado na sessão...
Os aguardados PMIs preliminares de março das principais economias europeias acabam de ser divulgados. Os dados franceses divulgados às 8h15...
Assista agora à oportunidade de hoje, 23 de Março sobre OIL.WTI
EURUSD tem corrigido um pouco das recentes quedas. O par alcançou hoje a principal área de resistência. A zona marcada a cor violeta...
