SESSÃO DOS EUA: Fed anuncia novos estímulos
• Wall Street sem tendência defenida • Dólar americano perde terreno • Goldman eleva classificação da...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O número de casos confirmados de coronavírus aumentou para 350.512, dos quais mais de 15.000 morreram e mais de 100.000 recuperaram. A...
As ações da Europa e os futuros dos EUA deram um salto depois da Fed anunciar a expansão de medidas destinadas a apoiar...
As ações europeias caem no início de uma nova semana DE30 tenta recuperar acima de 8.600 pts MTU Aero Engines (MTX.DE)...
Investidores focados na ajuda fiscal ao coronavírus Nenhuma leitura importante programada na Europa, Canadá ou EUA Japão...
A nova semana abre os mercados a dar continuidade à liquidação que temos vindo a observar nos últimos tempos. Os índices...
Bitcoin caiu na semana passada, mas conseguiu recuperar na retração de 161,8% de Fibonacci Litecoin recuperou de US $ 100 Algumas...
Sentimento nos mercados globais melhorou índices dos EUA abrem em alta Tiffany (TIF.US) sobe significativamente O estado da Califórnia...
O número de pessoas infetadas com o coronavírus em todo o mundo ultrapassou os 252.000, das quais 89.061 recuperaram, e o número de...
O GBPUSD está a tentar recuperar após a queda recente. Como anteviamos num alerta técnico recente, o par atingiu a retração...
Assista à oportunidade de hoje, 20 de Março - índices - S&P500
Mercados de ações globais recuperam DAX acima de 9.000 pts Beiersdorf (BEI.DE) vai droduzir desinfetantes de grau médico. Parece...
Sentimento nos mercados acionistas melhorou Vendas no retalho do Canadá devem ter melhorado Contagem de plataformas de petróleo...
O fluxo de informação relativo ao covid-19 e aos estímulos governamentais e de bancos centrai trouxe bastante volatilidade aos os...
Os mercados de ações europeus desfrutam de fortes ganhos esta sexta-feira, depois que ações coordenadas de governos e bancos...
O número de casos confirmados de coronavírus aumentou para 229.973, dos quais 86.256 recuperaram e 9.386 morreram. Na Europa, atual epicentro...
USD vê ganhos massivos apesar de taxas zero, QE renovado nos EUA Os mercados globais testemunham um stress no financiamento comparável...
O Banco da Inglaterra reduz as taxas em 15 bps e lança o novo programa de QE. • O BOE reduz as taxas de 0.25% para 0.10% • O BOE diz...
