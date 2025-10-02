Comentário ao Mercado de Ações: Seguradoras preparam-se para aumento de sinistros
As interrupções relacionadas ao coronavírus terão um enorme impacto na economia Reivindicações de seguros...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O número de reivindicações de desemprego caiu de 4 mil para 211 mil na semana encerrada a 7 de março, em relação...
As ações na Europa começaram o dia em alta, graças a um plano de estímulo anunciado pelo Banco Central Europeu. No entanto,...
BCE anunciou grandes estímulos DE30 apaga o salto da manhã BMW (BMW.DE) diz que a produção na China ficou...
Mercados permanecem voláteis SNB e Norges Bank deverão tomar decisões sobre taxas hoje Os investidores permanecem...
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem em baixa, mas afastados dos mínimos diários. O S&P 500 fechou com uma...
Assista agora à oportunidade de hoje, 18 de Março, de forex: NZD/CAD
O número de pessoas infectadas com coronavírus aumentou para 208.204 hoje. Até agora, 8272 pessoas morreram e 82902 conseguiram restabelecer-se....
Petróleo (OIL): O petróleo WTI cai para cerca de US $ 25 por barril A esse preço, a maior parte do petróleo de xisto...
• Índice do dólar atingiu 100 • Ações nos EUA atingem baixa de 3 anos • Tesla (TSLA.US) forçada...
O GBPUSD tem negociado num movimento descendente muito acentuado recentemente. O par caiu abaixo de 1,20 USD durante a sessão de hoje. Observando...
Hoje, o número de infecções ultrapassou os 200.000, à medida que o novo coronavírus continua a espalhar-se pelo...
O AUDUSD quebrou abaixo dos mínimos de 2008, nos 0.6006, devido à força do dólar americano e às preocupações...
O movimento descendente no mercado de petróleo não mostra sinais de tréguas. A queda na procura causada pelo surto de coronavírus...
Ações europeias recuam, futuros do S&P 500 atingem o limite inferior DE30 tenta manter-se acima de 8.500 pts As matrículas...
O JPMorgan emitiu uma recomendação para o par EURCHF. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes...
Averção ao risco retorna durante sessão asiática Medidas do governo em foco RBA fará...
Ontem, os índices americanos conseguiram parar as quedas depois do governo revelar alguns detalhes do pacote de estímulo. O S&P 500 subiu...
