Oportunidade - USD/JPY
Assista agora à oportunidade de hoje, 17 de Março - USD/JPY
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O coronavírus continua a espalhar-se pelo mundo. O número de casos em todo o mundo aumentou para 189.233, dos quais 80.874 já recuperaram...
• Índices dos EUA tentam recuperar as perdas de ontem • Dólar está a apreciar • Amazon (AMZN.US) - gostaria de...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda assumir uma posição curta (venda) no par...
Recentemente, observa-se uma volatilidade extraordinária nos mercados financeiros. Vejamos a situação técnica da Prata, Bitcoin...
O JPMorgan emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta no par com os...
O ouro não se tem comportado como um ativo de refúgio durante a recente turbulência do mercado, estando já 13% abaixo da alta...
As ações europeias abrem mais, mas apagam o ganho mais tarde Índice alemão ZEW cai para -49,5 pts em março Volkswagen...
O Índice de Sentimento Económico da ZEW na Alemanha caiu para - 49,5 em março de 2020, bem abaixo das expectativas do mercado de...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURCHF. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
As ações dos governos melhoram o sentimento do mercado Dados de vendas aretalho dos EUA com vencimento hoje Os futuros dos EUA...
As Filipinas suspenderam os mercados acionistas, cambiais e obrigacionais do país, sem data de retorno. Em breve, poderemos ver esta medida...
Assista agora à oportunidade de hoje sobre os índices bolsistas americanos:
Podemos observar uma volatilidade elevada nos mercados financeiros, especialmente em ações e commodities. Os preços do ouro e da prata...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par USDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição de venda no par com os...
Europa e EUA param por causa da ameaça do vírus Fed reduz taxas para 0% e lança QE4 Cuidado com os dados chineses A disseminação...
Continua o pânico nos mercados globais Os movimentos da Fed não foram suficientes para acalmar os nervos dos investidores Fitch rebaixa...
Os mercados globais continuam extremamente desassossegados, apesar do programa de QE4 anunciado ontem pela Fed. Os preços da prata foram vítimas...
