📉 Ações da Alphabet caem 7% após o Departamento de Justiça dos EUA exigir venda do Chrome
As ações da empresa-mãe do Google entraram em queda, após o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) exigir que a empresa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da empresa-mãe do Google entraram em queda, após o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) exigir que a empresa...
Mudança semanal nos inventários de gás natural dos EUA: Atual: -3 bilhões de pés cúbicos Esperado: 5...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
01:00 PM BRT, Estados Unidos - Vendas de Casas Existentes para outubro: Vendas de Casas Existentes (variação mensal): atual 3,4% MoM;...
Abertura do mercado americano ao vivo - 21/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Canadá - Dados de Inflação para Outubro: IPPI (preços industriais; variação anual): atual 1,1% ao ano;...
Estados Unidos - Dados de Emprego: Pedidos Iniciais de Auxílio-desemprego: atual 213K; previsão 220K; anterior 219K; Pedidos Contínuos...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa após o aumento das tensões geopolíticas e com foco nos resultados da Nvidia....
NVIDIA, líder incontestável em computação de IA, registrou mais um trimestre de crescimento excepcional enquanto gerencia a...
O DAX apagou boa parte das perdas iniciais; o contrato perde menos de 0,1%. Sentimento fraco em torno do setor automotivo alemão, a Volkswagen...
Os resultados trimestrais da Nvidia, embora tenham sido recordes, superando as expectativas de Wall Street, não geraram euforia no mercado de ações....
A sessão de hoje na Europa apresenta uma queda no sentimento, com os contratos dos índices dos EUA registrando perdas entre 0,7% e 0,5%. O...
Os contratos de índices de ações dos dois lados do Atlântico registram quedas limitadas, que se estendem aos índices...
As ações da Nvidia caíram 2,5% no pregão após o horário regular em Wall Street, mas não impactaram...
A Nvidia divulgou hoje seus lucros para o quarto trimestre fiscal de 2025. O lucro por ação foi de $0,78, contra os $0,75 esperados, com...
A Nvidia está mais uma vez no centro das atenções dos mercados financeiros com a divulgação dos resultados do quarto...
"Taxa neutra muito mais alta e progresso 'paralisado' na redução da inflação" Michelle Bowman, membro...
O Wall Street Journal relata que representantes da Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos Ozempic e Wegovy, bem como da concorrente Eli Lilly, que fabrica...
Nvidia (NVDA.US) estará novamente no centro das atenções do mercado, pois a empresa divulgará hoje, após a sessão...
Lisa Cook, do Federal Reserve dos EUA, comentou hoje sobre a economia americana e a política monetária, sinalizando que o Fed está...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador