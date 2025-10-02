O número de infecções por coronavírus cresce em número
O número de casos infectados em todo o mundo ultrapassou os 170.000 hoje. A Europa é agora o epicentro da pandemia, quando os casos na Itália...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O massacre nas bolsas continua, apesar dos cortes nas taxas DE30 testa 8.500 pts pela primeira vez desde o final de 2008 Grupo TUI (TUI.DE)...
Ações em queda após de cortes nas taxas Videoconferência do G7 em destaque Uma série de movimentos...
A Federal Reserve fez um corte na taxa de emergência de 100 pontos base durante o fim-de-semana. Isto coloca a taxa em mínimos históricos,...
A Federal Reserve fez um corte na taxa de emergência de 100 pontos base durante o fim-de-semana. A Fed também decidiu lançar um enorme...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan pelos EUA caiu para 95,9 em março de 2020, de 101 em fevereiro. No entanto, a leitura ainda...
USDJPY está a ser negociado num movimento de correção ascendente. A resistência chave mais próxima a ser observada é...
As ações tentam recuperar graças a cortes nas taxas e proibições de venda a descoberto DE30 testa o limite...
Os mercados de ações europeus procuram recuperar, tal como os futuros dos EUA, à medida que mais e mais bancos centrais decidem realizar...
O Norges Bank decidiu seguir os passos da Fed e do Bank of England e fez um corte emergencial nas taxas. O banco central norueguês reduziu a taxa...
Mercados de ações globais tiveram um dos piores dias da história Sentimento do consumidor de Michigan previsto...
Wall Street teve ontem o que foi, provavelmente, a pior sessão desde 1987. O S&P 500 caiu 9,5%, o Dow Jones caiu 9,99% e a Nasdaq...
GBPUSD quebra abaixo de 1.2600. A libra esterlina cai quase 2% em relação ao dólar hoje. No entanto, o par está a ser negociado...
Abaixo, apresentamos alguns pontos principais sobre a reunião de hoje do BCE. As medidas devem reviver a economia em meio ao surto de coronavírus,...
Wall Street deve abrir significativamente em queda US500 testa 2.600 pts Uber e Lyft em queda devido à diminuição...
O Banco Central Europeu deixou as taxas inalteradas hoje. No entanto, o Banco anunciou novas operações de refinanciamento de longo prazo,...
Preços do petróleo caíram após Arábia Saudita e Rússia iniciarem guerra de preços Ações...
A Bitcoin mais uma vez prova não ser um ativo de refúgio. A criptomoeda mais famosa cai hoje mais de 20% e está no nível mais...
