DE30 quebrou abaixo de 10.000 pts e negocia 30% abaixo do recorde histírico
Mercados europeus em queda devido a proibição de viajens para os EUA DE30 quebra abaixo dos 10.000 pts Lufthansa (LHA.DE)...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Mercados europeus em queda devido a proibição de viajens para os EUA DE30 quebra abaixo dos 10.000 pts Lufthansa (LHA.DE)...
Mercados deslizam com notícias sobre proibição de viagens Investidores aguardam decisão da taxa do BCE Os...
Bom dia, Esperava-se que o presidente Trump acalmasse os mercados, mas desta vez fez exatamente o contrário ao introduzir uma proibição...
Esperava-se que o presidente Trump acalmasse os mercados, mas desta vez fez exatamente o contrário ao introduzir uma proibição de...
Petróleo: • Arábia Saudita e Rússia anunciam aumento da produção a meio da guerra de preços que se iniciou. •...
A última leitura publicada pela EIA (Energy Information Administration) indica um aumento acentuado nos stocks de petróleo mantidos por empresas...
As quedas no DE30 pararam na zona de suporte principal (10400 pts), mas a tendência principal permanece de queda. O índice está a ser...
Mercados de ações globais devolvem grande parte dos ganhos de ontem Casos de coronavírus nos EUA superam 1.000 US500 negocia...
Índices europeus sobem depois de corte de emergência do BoE Adidas afunda DAX ganha 1.72% Os índices europeus...
Mercados dos EUA aumentam graças a esperanças de estímulo Prevê-se que os dados de IPC permaneçam no mesmo nível O...
À medida que o coronavírus se espalha, vemos ações de emergência a serem aplicadas por bancos centrais. Desta vez foi...
O impacto do coronavírus na economia mundial e a crise no mercado do petróleo desencadeada pela Arábia Saudita no sentido...
O pânico persiste, com o coronavírus continua a propagar-se pelo mundo. Aqui está a aparência global desta tarde: Em todo...
Coronavirus panic and crash in the oil market led to abnormal movements in the financial markets. Let's take a look at the current technical situation...
Mercados globais recuperam após forte liquidação Mercados aguardam discurso do presidente Trump Stitch Fix (SFIX.US) diminui...
Os mercados de ações globais estão a tentar recuperar-se da liquidação de ontem. Os futuros do S&P500 (US500) atingiram...
Índices europeus tentam se recuperar da liquidação de ontem DAX ganha mais de 3% e se aproxima de 11.000 pts Cypress Semiconductor...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador