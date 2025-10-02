Alerta técnico: EURUSD
Observando o gráfico do EURUSD, percebe-se que, após a luta de ontem, o preço quebrou abaixo do limite inferior da estrutura do Overbalance....
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Sentimento de mercado melhora com esperanças de estímulo Donald Trump dará conferência de imprensa hoje Dados...
Os mercados respiram um pouco esta manhã, depois das quedas acentuadas de ontem resultantes da crise no mercado de petróleo. Os índices...
Mais uma sessão negativa nos mercados acionistas a nível global Preço do crude afunda cerca de 30% Guerra de preços...
Assista agora à oportunidade de hoje, 9 de Março, na sua xStation
A propagação do vírus na Europa traz Os preços baixos do petróleo são positivos mas podem trazer problemas...
Durante a abertura de hoje, o S&P 500 perdeu mais de 7% , negociando a 19% abaixo do seu recorde histórico. Teoricamente, estamos a lidar com...
Preço do Petróleo não caia tanto desde 1991 Os índices dos EUA sofreram outra perda semanal, apesar da intervenção...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par GBPUSD. O Banco recomenda assumir uma posição de venda no par com os seguintes...
Mercados europeus mergulham devido ao colapso do preço do petróleo DE30 dá um salto depois de testar a zona de preço de...
Tema chave do dia é o caos no mercado do petróleo Produção industrial alemã dá um salto em janeiro Wall...
A Arábia Saudita reduziu o preço do petróleo e parece querer iniciar uma guerra de preços com a Rússia, depois das negociações...
O coronavírus continua a ser o tema dominante nos mercados Dados do mercado de trabalho dos EUA não afetaram os mercados financeiros S...
A leitura recente do mercado de trabalho dos EUA mostrou um aumento significativo em comparação com as previsões do mercado. A mudança...
O EURUSD está a ser negociado hoje quase 0,8% mais alto, antes da divulgação dos principais dados do mercado de trabalho dos EUA,...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje, 6 de Março
NFP pode superar estimativas de mercado Número forte pode pelo menos impedir a queda do dólar Esteja atento aos dados canadenses O...
