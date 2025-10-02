BREAKING: ADP bate expectativas
Os dados de Alteração de emprego não agrícola da ADP em fevereiro mostraram aumento de 183k - um pouco acima das expectativas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Os dados de Alteração de emprego não agrícola da ADP em fevereiro mostraram aumento de 183k - um pouco acima das expectativas...
As bolsas de valores europeias têm subido em antecipação teleconferência dos ministros das Finanças da UE. O DAX...
Os mercados foram surpreendidos por um corte inesperado na taxa do Fed ontem. A Federal Reserve reduziu as taxas de juros em 50 pontos base, o que desencadeou...
A Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPJPY. O Grupo recomenda tomar uma posição...
Os mercados europeus lançaram a sessão de hoje mista, mas tentam aumentar DE30 testa os 12090 pts Fabricantes de automóveis...
Banco do Canadá deverá cortar taxas Mercado prevê pequena queda no ISM de não-manufatura Governador do...
Depois de uma reunião telefónica entre os ministros das finanças e banqueiros centrais do G7, que muito ficou aquém das expectativas,...
O FOMC acabou de reduzir as taxas de juros em 50 bps, uma medida que era esperada apenas durante a reunião padrão daqui a duas semanas! Os...
Hoje, o EURUSD está numa uma correção descendente. O par está muito perto de um suporte principal. O limite inferior da estrutura...
Ouro: A queda de preço do ouro no final do mês foi associada à busca de liquidez - moedas e títulos ofereceram...
Futuros dos EUA apontam para uma abertura a corrigir ligeiramente Xerox (XRX.US) lança oferta pública para a Hewlett-Packard...
A esperada teleconferência do G7, com ministros das Finanças e banqueiros centrais, não impulsionou os mercado nem o desapontou, pois...
A apetência ao risco volta aos mercados globais, com o DAX a subir mais de 2% hoje. Os investidores esperam que os ministros das finanças...
O JPMorgan emitiu uma recomendação para o par USDCAD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes níveis Entrada:...
Índices europeus recuperam na esperanças de estímulo DE30 testa retração de 23,6% da queda recente Volkswagen...
Resposta do G7 ao coronavírus em destaque Inúmeros banqueiros centrais na agenda "Super Terça" nos...
Os índices americanos fecharam a sessão de ontem com ganhos significativos de cerca de 5%, recuperando o nível de quinta-feira...
Sessão europeia mista depois do sell-off da semana passada Ações americanas a recuperar Dados chocantes vindos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador