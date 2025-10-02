Oportunidade - AUD/USD
Assista à oportunidade!
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O mais recente PMI de manufatura do ISM nos EUA ficou em 50,1 - um pouco abaixo das expectativas do mercado (est. 50,5). A figura indica uma queda moderada...
O AUDUSD começou a semana com um gap em baixa, mas podemos observar uma tentativa de recuperação. O par recuperou na retração...
Futuros dos EUA apontam para uma abertura em baixa hoje 3M (MMM.US) quer fornecer 35 milhões de máscaras por mês Gilead...
A China publicou dados que incorporam impacto do vírus Itália poderia ser a próxima Grécia? Como estava a economia dos...
Os mercados europeus lutam para manter ganhos iniciais DE30 chega a atingir os 12.000 pts mas volta a descer aos 11.900 pts A Volkswagen...
Os mercados iniciaram a semana em alta, com o DAX a voltar aos 12.000 pts. A recuperação está a ser alimentada por esperanças...
Mercados sobem com expectativas dos investidores em relação à actuação dos bancos centrais Espera-se que...
Depois de alguma recuperação nas ações asiáticas, após o anúncio de estímulos de alguns bancos...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição pendente curta no par com...
OURO Apesar dA venda de pânico que pode ser observada no mercado de ações, o preço do ouro está a apagar a recente...
A tendência baixista no mercado de ações global continua DAX testa 11800 pts de identificador, o nível mais baixo...
No início desta sessão europeia, os Touros estão à procura de alguma recuperação, depois do “pandemónio”...
Mercados em pânico Dados de inflação da França, Itália, Alemanha e Estados Unidos Os banqueiros...
Todos os principais índices de ações dos EUA caíram mais de 4,4% na quinta-feira, cada um entrando em território de...
A abertura positiva da sessão dos EUA não refreou o receio entre os investidores - em vez disso, a queda acelerou. Até as boas notícias...
Futuros dos EUA apontam para uma diferença de baixa de mais de 1% na abertura de sessão Gilead (GILD.US) deve subir 5% A...
