Alerta técnico: OIL.WTI
O petróleo OIL.WTI continua em queda, depois de quebrar abaixo dos US $ 49,4. Do ponto de vista técnico, os ursos parecem estar em vantagem....
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Coronavírus assusta investidores em todo o mundo Biotecnologicas concorrem para desenvolver cura para o vírus A OMS...
Coronavírus continua a pressionar ações DE30 testa o suporte principal em 12500 pts Munich Re (MUV2.DE) anunciou...
Os mercados permanecem em pânico, pois o vírus espalha-se e não deixa espaço para os compradores. No nosso relatório...
Preocupações com coronavírus exercem pressão sobre ações Dados revistos do PIB dos EUA para o quarto...
As quedas nas cotações dos índices acionistas continuam hoje. A sessão americana fechou com ligeiras perdas. O S&P 500...
Casos de coronavírus em 37 países Sentimentos contraditórios na Europa, ações dos EUA abrem em alta Nova onda...
Futuros de Wall Street apontam para uma abertura positiva Russell 2000 na média móvel de 200 sessões Beyond Meat (BYND.US)...
A África do Sul publicou um plano de orçamento que prevê que a relação dívida / PIB suba e atinja 78% no período...
O EURUSD começou uma correção ascendente depois de ganhar impulso na retração externa de 127,2%. No entanto, o par alcançou...
A Societe Generale emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPJPY. O Banco recomenda assumir uma posição vendida no par...
DAX cai 7% esta semana Lufthansa congela contratação devido a preocupações com a procura Norbert Winkeljohann assumirá...
Para a maioria do mercado acionista, o ano de 2019 foi muito forte, apesar da economia global apresentar fraqueza. Apesar do risco óbvio do Coronavírus,...
A tentativa de recuperação do DAX não teve sucesso durante a abertura da sessão europeia, pois a Coréia do Sul registrou...
Mercados continuam em clima de risco WTI tenta recuperar acima de US $ 50 antes dos dados do DOE Vários membros do BCE para...
Depois de uma sessão em queda livre no mercado americano, as quedas prosseguiram na sessão asiática. O S&P 500 caiu...
