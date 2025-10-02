Alerta técnico: OURO
O mercado de ouro lançou a sessão de hoje com um movimento descendente. No entanto, os compradores conseguiram interromper as quedas nos...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Futuros de Wall Street apontam para uma abertura positiva US500 encontra suporte no limite inferior da estrutura Overbalance Mastercard...
Petróleo O petróleo recuou com os novos casos de coronavírus. As preocupações com a procura continuam Surtos...
Apesar de uma abertura em alta hoje, os índices europeu devolveram todos os ganhos rapidamente, alimentados por preocupações com o...
As ações europeias abriram em alta mas recuaram pouco depois Zona de testes do DE30 nos 13000 pts RWE vai desenvolver turbinas eólicas...
Nordea emitiu uma recomendação para o par AUDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição curta (venda) no par com os seguintes...
Espera-se que a confiança do consumidor de CB tenha melhorado em fevereiro Futuros europeus apontam para abertura verde Home...
Os índices europeus e americanos estiveram em queda livre ontem, com os investidores a tomarem consciência de que o Coronavírus não...
O pânico leva a quedas nos índices acionistas O coronavirus espalha-se pela China Procura forte por activos refúgio Esta...
Hoje, os mercados de ações globais estão em modo de queda livre. Os principais índices europeus começaram o dia com...
Futuros apontam para enormes quedas em Wall Street Bernie Sanders vence primárias do Partido Democrata em Nevada Buffett não...
Mercados de ações europeus afundam devido a preocupações com coronavírus DE30 testa o limite inferior...
PMIs dos EUA decepsionaram Os rendimentos dos títulos apóiam a recuperação do EURUSD, mas será que a inflação...
Há dias atrás, os índices atingiam máximos, incluindo o ITA40, que estava no ponto mais alto desde 2008. No entanto, o mercado...
Mercados focados no coronavírus Parlamento do Reino Unido retoma atividades HP divulga resultados após fecho do mercado Como...
Bitcoin caiu abaixo de US $ 10000, mas deteve-se no principal suporte Litecoin com oportunidade de subida Depois de atingir o nível mais...
