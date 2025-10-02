Oportunidade - GBP/JPY
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mercados europeus abrem em baixa esta sexta-feira DE30 tenta quebrar acima dos 13650 pts Allianz (ALV.DE) ganha após relatório de...
Os PMIs flash alemães de fevereiro foram lançados às 8:30 da manhã GMT. Esperava-se que a manufatura caísse de 45,3...
PMIs Flash da Alemanha, Reino Unido e EUA Riksbank divulga atas Dados de vendas a retalho da Polónia e do Canadá 8:30...
Os ativos de risco sofreram um quebra acentuada ontem ao final da tarde. Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa,...
Os ativos de risco sofreram um quebra acentuada ontem ao final da tarde. Esta manhã observamos muita volatilidade no mercado, acompanhado de alguns...
Os investidores continuam em modo “comprar” esta quinta-feira Dados sólidos dos EUA suportam o dólar Ouro, OIL...
Olhando para o gráfico EURUSD, pode-se ver que, após um movimento local lateral, o preço quebrou o limite superior da estrutura Overbalance...
Futuros apontam para abertura de sessão ligeiramente em baixa em Wall Street Morgan Stanley (MS.US) estará para comprar a E *Trade Financial...
Petróleo O petróleo bruto ganha principalmente com o alívio das preocupações com o impacto do coronavírus A...
O Grupo SEB emitiu uma recomendação para o par EURUSD. O Grupo recomenda tomar uma posição longa no par com os seguintes níveis: Entry...
Ações europeias recuam com preocupações com o coronavírus MTU Aero Engines (MTX.DE) sugere que as suas perspectivas...
O dólar australiano não reagiu ao relatório local do NFP, que mostrou um ganho um pouco acima do esperado, embora também um...
Dados de vendas a retalho do Reino Unido É improvável que as atas do BCE tragam novidades O humor nos mercados financeiros...
Depois do bom desempenho da sessão europeia, a sessão americana terminou em alta ontem, com os mercados otimistas em relação...
O USDJPY atingiu um novo máximo na sessão de hoje. O par atingiu uma resistência local que coincide com os 127,2% de Fibo. No caso...
