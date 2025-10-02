Top três gráficos da semana: OIL.WTI, GOLD, EURUSD
OIL.WTI O último rebound no mercado pretrolifero sugere que o movimento descendente poderá ter chegado ao fim. As quedas pararam...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os máximos históricos registados nos índices norte americanos não têm impedido a valorização expressiva...
O Banco Central da Turqua anunciou a última decisão de política monetária as 11:00 am GMT. O banco cortou a taxa em 50 pontos...
Ações europeias negocieiam alta na quarta-feira DE30 testa média móvel de 50 horas Covestro (1COV.DE) espera...
O TD Bank deu uma recomedação para o par GBPCHF. O banco recomenda uma posição short com os seguintes níveis: Entrada (mercado):...
Minutas da FOMC e muitos oradores da Fed CBRT deve cortar taxas Inflação do Reino Unido deve acelerar em janeiro 8:30...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,29%, enquanto o Dow Jones caiu 0,56%. No entanto, a Nasdaq...
Não há descanso para o euro - a moeda cai pelo 5º dia consecutivo contra o dólar e o EURUSD quebrou os 1,08, nível a que...
O AUDUSD negoceia em baixa depois do RBA ter lançado as suas minutas. O par reagiu em baixa no limite superior da estrutura de overbalance e encontra-se...
Índices Europeus abrem em baixa nesta terça feira Deutsche Boerse (DB1.DE) espera que o crescimento da receita líquida ultrapasse...
Crescimento salarial no Reino Unido deve desacelerar Discurso do RBNZ e do Governador do Riksbank Divulgação...
O humor nos mercados acionistas a nível global ficou negativo após o aviso da Apple. A empresa americana disse que não espera...
A Bitcoin esteve uma semana a mergulhar e a antigir um mínimo relativa. A ciptomoeda está a negociar no nível de suporte principal...
Japão incorpora o efeito negativo do aumento de impostos PMI´s de Fevereiro são o primeiro indicador desta semana que podem...
Os índices europeus abriram em alta mas inverteram O Dax testa o limte superior dum canal ascendente Bayer (BAYN.DE)...
Os ganhos das bolsas chinesas impulsionam a abertura na europa. Os índices abdicaram dos ganhos na primeira hora mas ainda negoceiam acima...
