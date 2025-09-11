As novas previsões da Qualcomm após o Investor Day encontraram falta de entusiasmo no mercado
A Qualcomm (QCOM.US) realizou ontem um Dia do Investidor. Na conferência, a empresa apresentou suas projeções para os próximos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os estoques de petróleo dos EUA registraram um aumento de 0,545 milhões de barris, em comparação com a expectativa de queda...
Índices dos EUA abrem a sessão com leves quedas; Nvidia (NVDA.US) cai 1,6%; Resultados pós-sessão nos EUA US500 e US100...
Abertura do mercado americano ao vivo - 20/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O EUR-USD perde mais de 0,3% hoje, e a perspectiva de cortes limitados nas taxas pelo Fed em 2025 "sob Trump" parece estar alterando as expectativas...
Os contratos tiveram uma alta significativa no meio da semana, com os preços atingindo $3,10/MMBTU, o maior nível desde junho. Curiosamente,...
Os futuros dos EUA estão a sendo negociados em alta, após uma sessão volátil afetada pelo aumento das tensões geopolíticas,...
Descubra por que a PepsiCo continua sendo uma das principais escolhas de investidores ao redor do mundo! Neste vídeo, analisamos os gráficos...
Índices europeus mostram recuperação moderada O índice DAX da Alemanha sobe 0,30%. Os setores de tecnologia e serviços...
Fatos: Os preços do algodão caíram para o nível mais baixo desde o primeiro semestre de setembro. O preço...
O iene japonês é uma das moedas mais fracas do G10 hoje, desvalorizando entre 0,50% e 0,70% em relação a outras moedas principais,...
O calendário macroeconômico de hoje está relativamente leve. Não estão programados grandes anúncios econômicos...
A sessão na região Ásia-Pacífico está se desenrolando com um sentimento moderadamente positivo. Os índices...
O par GBP/CHF está em uma zona de consolidação mercado de câmbio! Neste vídeo, analisamos os movimentos mais recentes...
Hoje, no início da sessão, o sentimento no mercado de ações não era o melhor. A atenção dos investidores...
Os mercados europeus estão passando por uma liquidação de 1-2% hoje. Os maiores declínios podem ser observados no WIG 20 (-3,00%),...
Os índices de ações nos EUA estão ligeiramente em baixa na abertura. As maiores quedas são observadas no US2000. O...
As ações da Thyssenkrupp (TKA.DE) estão subindo 10% hoje após a empresa divulgar resultados financeiros ligeiramente melhores...
Abertura do mercado americano ao vivo - 19/11/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10:30 BRT, Canadá - Dados da Inflação para Outubro: IPC Ajustado (Trimmed IPC): real: 2,6% ao ano; previsão: 2,4% ao...
