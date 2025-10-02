Análise Macro: mercado aguarda impacto da nova informação relativa ao corona-vírus
Japão incorpora o efeito negativo do aumento de impostos PMI´s de Fevereiro são o primeiro indicador desta semana que podem...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os índices europeus abriram em alta mas inverteram O Dax testa o limte superior dum canal ascendente Bayer (BAYN.DE)...
Os ganhos das bolsas chinesas impulsionam a abertura na europa. Os índices abdicaram dos ganhos na primeira hora mas ainda negoceiam acima...
Feriado nos EUA e Canadá Queda do PIB do Japão no quarto trimestre de 2019 4 bancos centrais vão divulgar minutas...
Hoje é feriado nos EUA , comemora-se o dia do presidente e o impacto será evidente no volume no mercado. Com menor liquidez por vezes assistimos...
Vendas a retalho dos EUA e sentimento de Michigan agendadas para hoje Dados do PIB da zona euro e da Polônia serão divulgados pela manhã As...
Esta sexta feira será o dia mais importante da semana para compreendermos o sentimento do mercado. Destaco a evidente euforia durante toda a semana...
Futuros apontam abertura mais baixa em Wall Street Kraft Heinz diz que fez um progresso significativo para uma recuperação...
S&P 500 crescimento dos lucros volta para terreno positivo O crescimento da receita é de cerca de 4% YoY até o momento Big...
Índices europeus recuam com aumento de casos de coronavírus DE30 pulls back below 13700 ptsDE30 recua abaixo dos 13700 pts Construtores...
O CPI dos EUA deverá acelerar Discursos dos principais banqueiros programados para falar hoje Kraft Heinz, PepsiCo e NVIDIA entre...
O governo chinês decidiu alterar a metodologia de identificação dos casos de doença e morte relacionados com o corona-vírus,...
Bom dia. O mercado asiático negociou de forma cautelosa depois de mais uma sessão carregada de euforia em wall street onde voltamos...
Futuros de Wall Street apontam para uma abertura no verde Lyft decepciona com falta de mudança na orientação dos resultados CVS...
Ontem alertámos para o padrão inverso de cabeça e ombros no GBPUSD. Depois de quebrar acima do pescoço do padrão, o...
