Alerta técnico: GBPUSD
Ontem alertámos para o padrão inverso de cabeça e ombros no GBPUSD. Depois de quebrar acima do pescoço do padrão, o...
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
BITCOIN acima de US $ 10000 DE30 com novos recordes EURUSD subiu após testar mínimos de 2019 EURUSD EURUSD teve um mai início...
O Reserve Bank da Nova Zelândia deixou as taxas inalteradas na reunião de hoje, e sinalizou que não haverá corte de taxas este...
Ações europeias a abrir em alta DAX acima de 13700 pts pela primeira vez na história BMW (BMW.DE) reduzirá...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os...
Segundo dia das audiências de Powell no Congresso Riksbank deverá manter as taxas inalteradas Cisco Systems e CVS Health...
O discurso otimista de Jerome Powell, da Fed, ajudou Wall Street a bater novos recordes na sessão de ontem. Embora tenham sofrido uma correção...
CACAU (Cocoa) O preço do cacau aumentou significativamente desde o final de dezembro, atingindo máximos locais a partir de 2018 O...
Hoje tivemos outra forte abertura da sessão nos EUA, com os US500 e US100 a subir para novos máximos de todos os tempos, arrastando consigo...
Futuros dos EUA apontam para índices de Wall Street a abrir em recorde T-Mobile e Sprint recebem luz verde para fusão Slack...
GBPUSD apreciou após a divulgação de dados do Reino Unido hoje cedo. No entanto, o par não conseguiu quebrar acima do pescoço...
Mercados europeus abrem em alta esta terça-feira DE30 testa recordes de todos os tempos Daimler (DAI.DE) reduz dividendos em mais de 70% O...
A apetência ao risco voltou aos mercados e ajudou o Nasdaq a ultrapassar os 9500 pts pela primeira vez na história. Os índices europeus...
Dados cruciais do Reino Unido serão divulgados pela manhã Powell testemunhará perante o Congresso Vários discursos...
A apetência ao risco parece querer voltar aos mercados, o que ontem ajudou o Nasdaq a ultrapassar os 9500 pts pela primeira vez na história....
A China regressa ao trabalho NFP forte impulsiona o dólar Maus dados de manufactura na Alemanha Asia – estará a China...
