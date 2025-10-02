Sessão dos EUA: Wall Street ainda sem tendência
Futuros do índice de ações dos EUA apontam para um abertura sem tendência em Wall Street Tesla (TSLA.US) sobe à...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O ouro está a ter resistência na linha de tendência a roxo quebrada recentemente (resistência essa reforçada pela retração...
O par USDJPY é geralmente fortemente correlacionado com os Títulos do Tesouro Americano a 10 anos (TNOTE). A correlação é...
Os índices europeus começam a semana de forma fraca Daimler (DAI.DE) deve anunciar novos cortes de empregos A maioria...
Dados semi-importantes da Europa e do Canadá 3 oradores do Fed na agenda Os mercados lançaram a nova semana sem tendência....
A sessão asiática iniciou a nova semana com um sentimento sombrio, em resultado do aumento do número de vítimas de Coronavírus....
Futuros de Wall Street apontam para uma abertura fraca US30 oscila dentro do canal descendente Uber (UBER.US) espera alcançar...
O relatório NFP para Janaury não decepcionou, mostrando um ganho de 225k no emprego e um crescimento salarial de 3,1% y/y - ambos acima do...
O US500 lançou um movimento de correção após alcançar o novo ATH. No entanto, a escala de declínio é pequena....
BTC está perto de resistência psicológica chave Um fecho bem-sucedido acima da barreira de US $ 10.000 pode iniciar um...
Ações alemã caem com dados industriais DE30 abaixo da zona de suporte a 13540 pts Ceconomy (CEC.DE) sobe após...
Expectativas elevadas antes do relatório do NFP Os traders devem prestar atenção aos dados salariais USD parece esticado em...
Os índices americanos continuaram o bom desempenho dos últimos dias, batendo ontem novos recordes. No entanto, o humor dos mercados na sessão...
Dados de emprego dos Estados Unidos e Canadá AbbVie divulga resultados antes da abertura dos mercados americanos Fed divulga...
Os índices dos EUA atingiram novos recordes durante a sessão de ontem. O S&P 500 terminou 0,33% mais alto, a Dow Jones, 0,30% e a...
Wall Street deve abrir em alta, na espectativa de um a alívio tarifário Russell 2000 (US2000) fecha novamente com 1700 pts...
