Comentário ao mercado acionista: ações verdes ganham o favor dos mercados
Ações “amigas-do-ambiente” atraem atenções Governos aumentam esforços para reduzir as emissões...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Observando o gráfico EURUSD do ponto de vista técnico, pode-se ver que os compradores conseguiram interromper as quedas na zona de suporte...
Ações europeias sobem com anúncio da China sobre uma redução nas tarifas DE30 recua em direção ao...
Os mercados foram impulsionados por dados económicos positivos e por uma diminuição dos receios em relação ao coronavírus....
Uber e Twitter relatam resultados O governador do RBA Lowe e o presidente do BCE, Lagarde, falam hoje Banco Nacional Checo deve manter...
A apetência ao risco continua nos mercados financeiros globais depois que relatórios sugerirem que a China planeia reduzir a metade as...
Caro Investidor, Não perca às 22 horas o Evento Online: Top Markets 2020 em direto da plataforma xStation, com o especialista Vítor...
Tratamento para o coronavírus ainda não confirmado Os principais índices continuam a subir O preço do...
Os preços do petróleo subiram mais de 4% esta quarta-feira, devido ao fato de os cientistas terem desenvolvido um medicamento contra o coronavírus....
O Índice Não Industrial do ISM nos EUA em janeiro sobe para 55,5. Os dados publicados superaram as expectativas (55.1). O maior aumento refere-se...
Futuro das ações sobem com relatório ADP e com as esperanças de descoberta de um tratamento para o coronavírus Donald...
As estimativas de mudança de emprego nos EUA para janeiro foram divulgadas pela ADP às 13:15 GMT. O relatório mostrou que o emprego...
Tesla desfruta de subida exponencial Preço do petróleo atinge o nível mais baixo do último ano AUDUS recupera no suporte...
Ações saltam com rumores de tratamento para o coronavírus DE30 acima de 13400 pts e atinge nova máxima semanal Infineon...
Os índices em todo o mundo continuam a subir hoje, liderados pelos setores de tecnologia e construção. O humor de risco recebeu impulso...
A sessão americana e asiática fecharam ontem no verde, beneficiando do humor do mercado e do regresso da apetência ao risco. O...
Relatórios ISM e ADP entre os destaques de hoje Muitos membros do BCE com discursos para hoje General Motors publica resultados 8h55...
Os índices dos EUA subiram durante a sessão de ontem. O S&P 500 fechou 1,5% mais alto, o Dow Jones ganhou 1,44% e o Nasdaq subiu 2,1%....
