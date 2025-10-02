Destaques nas mercadorias - Petróleo, Prata, Soja e Alumínio
Petróleo: Os preços do petróleo caíram abaixo de 50 USD por barril (WTI) e 55 USD por barril (Brent) devido a quedas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Petróleo: Os preços do petróleo caíram abaixo de 50 USD por barril (WTI) e 55 USD por barril (Brent) devido a quedas...
Hoje as ações da Tesla (TSLA.US) continuam a subir de forma selvagem, num total de 40% em apenas dois dias, mais de 110% desde o início...
Índices dos EUA devem abrir em alta de 1% hoje Tesla (TSLA.US) deve abrir perto dos US $ 900 Relatório de ganhos da...
O surto de coronavírus na China tem sido o tema principal dos mercados financeiros nos dias de hoje. Embora espalhe o medo pela China, para já,...
O AUDUSD iniciou a recuperação após a decisão da taxa de juros do RBA de hoje. O par encontrou ponto de apoio no suporte, marcado...
O Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomenda assumir uma posição de venda no par com os...
Índices europeus sobem à medida que as quedas na China são interrompidas DE30 quebra acima da geometria do mercado local...
Os índices americanos e asiáticos fecharam as sessões de ontem em alta, em correção e em alívio de alguns dos...
As ações na Europa beneficiam do humor otimista observado durante os pregões nos EUA e na Ásia e sobem esta terça-feira....
Trump fará discurso sobre o Estado da União na madrugada do horário europeu Leituras semi-importantes do Reino Unido,...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta, com o Nasdaq subindo 1,34%. O S&P 500 subiu 0,73%, enquanto o Dow Jones ganhou...
O GBPUSD está em queda devido à ameaça de Borish Johnson sobre as negociações entre o Reino Unido e a UE e a dados do...
As ações dos EUA iniciaram a sessão de caixa com humor otimista após a indecisa sessão europeia e estão a caminho...
Futuros dos EUA apontam para uma abertura no verde em Wall Street Nasdaq (US100) supera a marca dos 9000 pts Alphabet (GOOGL.US)...
Boris Johnson repetiu a ameaça de se afastar das negociações com a UE, caso Bruxelas mantenha as exigências sobre questões-chave....
Resultados na China poderão aprofundar mergulho Economia da UEM mais fraca do que se esperava Os investidores esperam ver um forte relatório...
Ações europeias recuperam no início de uma nova semana DE30 recupera do limite inferior da estrutura Overbalance Siemens...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador