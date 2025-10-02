Abertura de Mercado, por André Pires
Depois de um longo período de férias, a bolsa Chinesa reabriu, e o índice de Xangai cai quase 8%. O banco central chinês...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
O lançamento do ISM de janeiro é um destaque do dia PMIs finais da Europa e EUA Alphabet (GOOGL.US) divulgará...
O mercado de ações na China reabriu após as férias dee ano novo chinês. O índice de Xangai caiu quase 8%...
EURUSD está a ser negociado em alta. Depois de sair da zona de suporte em 1.1000, uma correção ascendente foi iniciada. Se o sentimento...
Um pacote de dados dos EUA foi divulgado às 13:30 GMT. A inflação do PCE para dezembro correspondeu à estimativa e acelerou...
O Grupo SEB emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Grupo recomenda tomar uma posição pendente curta no par...
Os índices dos EUA subiram ontem com os bons relatórios de resultados de ações de algumas tecnológicas, mas esse otimismo...
A Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência de saúde pública internacional, devido à Síndrome...
Liberações de IPC e PIB da Europa PCE dos EUA, dados de gastos e receitas com vencimento hoje Dia do Brexit Muitos...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem mais alta. O S&P 500 subiu 0,31%, o Dow Jones subiu 0,44% e o Nasdaq ganhou 0,26%....
O AUDUSD está hoje com uma queda de mais de 0,5%. Do ponto de vista técnico, o movimento descendente foi acelerado após uma quebra...
O PIB do quarto trimestre dos EUA foi de encontro às expectativas de um crescimento anualizado de 2,1%, mas os detalhes do relatório são...
O Banco da Inglaterra decidiu manter as taxas de juros inalteradas na reunião de hoje. O Banco reduziu as perspectivas de crescimento e disse que...
Traders da GBP aguardam decisão do Banco da Inglaterra PIB dos EUA e IPC alemão entre lançamentos a serem observados Amazon...
Estamos a meio da Earning Season (época de publicação de resultados trimestrais) dos EUA e, pelo menos, a julgar pelas reações...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem, apesar de uma abertura maior. O S&P 500 fechou em baixa de 0,9%, enquanto a Dow Jones...
