BREAKING: Ações próximas dos máximos diários após a decisão do FOMC
A Fed decidiu manter a principal taxa de juros, em linha com as expectativas, mas a taxa IOER aumentou em 5 bps, para 1,6%. A Fed continuará as...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
A Fed decidiu manter a principal taxa de juros, em linha com as expectativas, mas a taxa IOER aumentou em 5 bps, para 1,6%. A Fed continuará as...
O mercado de petróleo está em trajetória descendente desde 8 de janeiro. O preço testou o limite superior da estrutura Overbalance,...
O Mitsubishi UFJ Financial Group emitiu uma recomendação para o par de moedas EURCHF. O Grupo recomenda tomar uma posição...
O Bank of America emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDJPY. O Banco recomenda uma posição longa no par com os...
Os índices americanos e asiáticos fecharam a sessão ligeiramente no positivo, a corrigir parte das quedas recentes. O número...
Apesar dos novos casos confirmados de coronavírus na Alemanha, os índices europeus abre a sessão em alta, esta quarta-feira. As ações...
Decisão da taxa do FOMC às 19:00 GMT PIB 2019 polaco publicado pela manhã Tesla (TSLA.US) entre as empresas...
Os índices norte-americanos desfrutaram de fortes ganhos ontem, com os investidores a relevar as preocupações para com vírus....
Num mundo de trilhões de avaliações em Wall Street, uns "meros" US $ 100 mil milhões não deveriam impressionar,...
O Grupo SEB emitiu uma recomendação para o par EURGBP. O Grupo recomenda tomar uma posição longa no par com os seguintes...
GBPUSD inicia a sessão em queda. O par está a testar o suporte principal - o limite inferior da estrutura Overbalance nos 1.3015. No entanto,...
Os índices americanos sofreram fortes quedas ontem, com os investidores a especularem sobre o impacto de uma epidemia de coronavírus....
Encomendas de bens duráveis e dados de confiança do consumidor dos Estados Unidos Banco central húngaro deve manter...
Os índices dos EUA caíram ontem, enquanto os investidores avaliavam o impacto de uma possível epidemia de coronavírus....
USDJPY começou a semana com um gap em baixa. O par está a tentar recuperar e os compradores conseguiram levar o par em direção...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador