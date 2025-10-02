Alerta técnico: USDJPY
USDJPY começou a semana com um gap em baixa. O par está a tentar recuperar e os compradores conseguiram levar o par em direção...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
USDJPY começou a semana com um gap em baixa. O par está a tentar recuperar e os compradores conseguiram levar o par em direção...
A China confirma 2744 infetados com o Coronavirus, num total de 80 vítimas mortais. As perspectivas dadas pelas autoridades são más,...
Mercados continuam focados no surto de coronavírus BoE e FOMC anunciam decisão sobre taxa esta semana Índice...
O número de mortos por coronavírus aumentou para mais de 80 e os mercados permanecem instáveis. O número de casos confirmados...
O coronavírus continua a ser o principal tema do mercado, com o número de vítimas mortais a subir para mais de 80 no fim de semana....
Depois das fortes leituras da Europa, as expectativas relativas aos PMIs dos EUA eram bastante altas. No entanto, apenas o PMI de serviços foi de...
Apesar dos PMIs, o EURUSD está a ser negociado em baixa hoje. Observando o intervalo H4, pode-se ver que o padrão de cabeça e ombro...
A sessão asiática iniciou-se de forma cautelosa mas, eventualmente, começou a recuperar, em simultâneo com os...
Os PMI Flash de janeiro mostram melhorias na economia global, especialmente na Alemanha, onde o PMI de manufatura subiu de 43,7 para 45,2 e o dos serviços...
PMIs Flash da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos Palestrantes de alto nível participam do painel de Davos sobre...
8h15 GMT - França, índices PMI de janeiro. A França é a primeira grande economia européia a relatar PMIs instantâneos...
BCE vê dados um pouco melhores de acordo com as expectativas A revisão de políticas não afetará as decisões...
O BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas em sua primeira reunião deste ano, uma decisão amplamente antecipada. Os traders esperam...
O preço do ouro testa um importante suporte de curto prazo. O mercado recuperou do limite inferior da estrutura Overbalance nesta manhã,...
O Deutsche Bank emitiu uma recomendação para o par USDJPY. O Banco recomenda tomar uma posição pendente longa no par com...
Ontem, os índices bolsistas americanos fecharam perto dos máximos. A aversão ao risco está a voltar aos mercados com as novas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador