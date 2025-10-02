Calendário económico: dados do mercado de trabalho e discurso de Trump
Relatórios do mercado de trabalho da Polónia e do Reino Unido IBM (IBM.US) e Netflix (NFLX.US) irão publicar resultados...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Mais
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Relatórios do mercado de trabalho da Polónia e do Reino Unido IBM (IBM.US) e Netflix (NFLX.US) irão publicar resultados...
Os índices chineses (CHNComp, HKComp) derraparam 2,5% e os mercados no Japão e na Coréia caíram cerca de 1% com as notícias...
O clima de risco pode ser detectado durante o horário comercial asiático, com o mercado observando a disseminação do coronavírus...
Nordea emitiu uma recomendação para o par GBPAUD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os seguintes níveis: Entrada:...
AUDUSD iniciou a semana em queda. Observando o gráfico em período diário, o par está próximo ao suporte principal em...
O SEB emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. A empresa de private banking recomenda assumir uma posição curta...
O Bank of America emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDUSD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os...
Hoje, devido ao feriado de Martin Luther King Jr., os mercados acionistas e obrigacionistas dos Estados Unidos estarão encerrados. Ainda assim,...
A platina é um dos mercados com melhor desempenho nesta segunda-feira de manhã, com ganhos superiores a 1%. Os preços estão...
Bolsas de valores dos EUA permanecerão fechadas hoje para feriado Esta semnana, o BoJ, BoC e BCE anunciam as suas decisões...
O petróleo é o principal motor do mercado após o fim-de-semana. Brent e WTI sobem 1% após as interrupções no...
O preço do petróleo quebrou acima do limite superior da estrutura Overbalance ontem. De acordo com a metodologia, uma maior correção...
Os dados de vendas no retalho do Reino Unido relativos a dezembro foram divulgados às 9:30 GMT. A impressão mostrou uma queda de 0,6% MoM...
Os índices americanos fecharam a sessão de ontem em novos recordes. O S&P 500 fechou acima dos 3300 pts, o Dow Jones subiu 0,92% e o...
A euforia do mercado americano continua a exercer influência nos mercados europeus. O DE30 está à procura de um novo recorde ...
Principais dados de vendas no retalho do Reino Unido Impressão final de CPI para dezembro da área do euro Produção...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador