ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Dados do mercado imobiliário dos EUA abaixo das expectativas
10:30 AM BRT, Estados Unidos - Inícios de Construção para Outubro: real: -3,1% MoM; anterior: -1,9% MoM; real: 1,311M; previsão:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da fabricante alemã de munições e equipamentos militares Rheinmetall estão ganhando quase 5% hoje, após...
Petróleo: O petróleo se recupera no início da nova semana devido a preocupações geopolíticas. Biden autorizou...
Os mercados de ações caem sob a pressão dos rendimentos dos títulos. Na sessão de ontem, os índices recuperaram,...
As ações da Uber estão em um momento decisivo! Neste vídeo, apresentamos uma análise gráfica detalhada para...
Ações do Walmart sobem cerca de 4,42% no pré-mercado após a varejista divulgar resultados do terceiro trimestre acima do esperado...
Fatos: A prata invalidou a estrutura 1:1 A tendência principal permanece de alta Opinião: Analisando a situação...
As ações da fabricante sueca de máquinas e equipamentos de jardinagem Husqvarna (HUSQB.SE) caíram quase 6% hoje, após...
7:00 AM BRT, Zona do Euro - Dados de Inflação de Outubro: CPI: atual 2,0% YoY; previsão 2,0% YoY; anterior 2,0% YoY; CPI: atual...
O índice DAX da Alemanha opera em queda hoje. A BASF anunciou a venda de sua unidade de tintas Suvinil no Brasil. As ações...
Os preços do petróleo dispararam mais de 3% ontem, com o Brent fechando a US$ 73,12 e o WTI a US$ 69,16, impulsionados principalmente por...
Os mercados estão atentos aos dados de inflação europeia e aos indicadores do setor habitacional na América do Norte programados...
Mercados asiáticos em alta com tecnologia liderando os ganhos, seguindo a força noturna de Wall Street. Nikkei subiu 0,5%, KOSPI adicionou...
O par de moedas USD/JPY está movimentando o mercado com padrões gráficos que merecem atenção! Neste vídeo,...
Os futuros dos EUA estão recuperando, com o Russell 2000 a liderar os ganhos, depois de um dia volátil na sexta-feira, marcado pelo vencimento...
Uma interrupção significativa atingiu o maior campo petrolífero da Europa Ocidental, pois a Equinor suspendeu a produção...
O principal índice espanhol IBEX35 está mostrando sinais interessantes no gráfico! Neste vídeo, mostramos uma análise...
Confira nossa visão semanal dos mercados financeiros! Nesta análise, discutimos como o "Trump Trade" ainda influencia o fortalecimento...
Wall Street abriu com movimentação mista na quinta-feira. As ações da NVIDIA caíram devido a problemas de superaquecimento. As...
O metal precioso sofreu perdas significativas desde o final de outubro, exacerbadas pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial...
