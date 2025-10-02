Destaques da manhã
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com novos recordes. O S&P 500 subiu 0,84% e fechou acima de 3300 pts pela primeira vez...
A Quanta Services é uma das maiores empresas do mundo que fornece serviços abrangentes de engenharia e construção para os setores de energia e telecomunicações. Com muitos anos de experiência, a Quanta desempenha um papel fundamental na execução...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Os dados de vendas no retalho dos EUA em dezembro foram divulgados às 13:30 GMT e revelaram uma surpresa positiva. Enquanto o indicador principal...
O EURUSD testa área de resistência nos 1,1163. Deve-se esperar uma volatilidade elevada às 13:30 GMT, à medida que os dados...
O Banco Central da República da Turquia reduziu a sua taxa principal de 12% para 11,25%. A medida era esperada, pois o Banco continua a reduzir...
Os EUA e a China assinaram ontem o acordo comercial de Fase Um e, embora haja muito ceticismo nos comentários, os mercados norte-americanos mostram-se...
Dados de vendas no retalho dos EUA devem mostrar aumento em dezembro A presidente do BCE, Lagarde, deve falar às 18:00 GMT Morgan...
A China e os Estados Unidos assinaram um acordo comercial de Primeira Fase ontem. O acordo inclui compromissos da China para acabar com o roubo de propriedade...
Olhando para o gráfico de ouro, o preço deste metal precioso recuperou hoje da resistência nos US $ 1557. O nível é marcado...
Os índices dos EUA ignoraram o desapontante relatório trimestral do Goldman Sachs e tiveram uma abertura bastante positiva. O US30 ultrapassou...
2020 começou com muita ação nos mercados financeiros. O ouro oscilou com os eventos quentes do Médio Oriente, e a Bitcoin apanhou...
O Citi emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDNZD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
As criptomoedas estão a desfrutar de um início de ano ótimo, com a Bitcoin e outros ativos digitais a subir significativamente. No...
Os dados de inflação do IPC do Reino Unido para dezembro foram divulgados às 9:30 da manhã GMT. A leitura mostrou que o crescimento...
Espera-se a assinatura do acordo comercial sino-americano de Fase Um para hoje (16:30). Este acordo deverá reduzir as tarifas e impulsionar as compras...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDCAD. O Banco recomenda uma posição longa no par com os seguintes...
China e Estados Unidos assinam acordo comercial às 16:30 GMT Estimativa do PIB alemão 2019 será divulgada pela manhã Ganhos...
